Reparieren, sparen, Umwelt schonen

Mit fortschrittlichen Methoden will die AXA einen umwelt- und kostenschonenden Weg für Autoreparaturen ebnen. Sie verfolgt nun ein Pilotprojekt, das zukunftsweisend für die ganze Branche sein könnte.

Als grösster Schweizer Motorfahrzeugversicherer verfügt die AXA über ein breites Netzwerk an Reparaturwerkstätten zum Beheben von Schäden. Nicht selten führen unangenehme – doch bei weitem nicht zwingend irreparable – Kleinigkeiten wie Lack- und Blechschäden oder Steinschläge ohne Risse in der Windschutzscheibe zu Unruhe bei Wagenhaltern.



Um das geliebte Gefährt möglichst schnell wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen, handeln sie in Folge oft überstürzt, indem sie grossflächige Austausch- oder Erneuerungsarbeiten vornehmen lassen.



Fortschrittliches Pilotprojekt



Deswegen hat sich die AXA mit der André Koch AG, dem führenden Importeur von Fahrzeuglacken, zusammengeschlossen und Anfang 2019 ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das zukunftsweisend für die gesamte Branche sein könnte.



Gemeinsam testen AXA und das Carrosserie Reparaturnetz REPANET Suisse der André Koch AG nun umweltfreundlichere Reparaturansätze als Alternative zu herkömmlichen Methoden.



Reparieren statt Ersetzen



Für das Vorhaben hat die AXA aus ihrem eigenen Partnernetzwerk 14 Repanet Suisse Betriebe ausgewählt, die während neun Monaten in alternativen, umweltschonenden Methoden wie «Reparieren statt Ersetzen» oder «Micro Repair» geschult werden und diese auch anwenden.

Der Fokus liegt hierbei auf Nachhaltigkeit und der Schonung von Ressourcen.



Enzo Santarsiero, CEO der André Koch AG, ist begeistert und hebt insbesondere den Umweltaspekt hervor: «Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass unsere Partnerbetriebe ressourcenschonend arbeiten. Ich bin überzeugt davon, dass umweltschonende Reparaturmethoden in den kommenden Jahren immer wichtiger werden.»



Sinkende Kosten, günstigere Prämien



Marcel Stettler, Leiter Insurance Procurement der AXA Schweiz, verweist zudem auf das Potenzial positiver Prämieneffekte für den Kunden: «Zeitwertgerechte Reparaturmethoden können helfen, die Schadenskosten und somit die Versicherungsprämien zu reduzieren. Gleichzeitig steht die Zufriedenheit unserer Kunden im Zentrum, die wir im Pilotprojekt ebenfalls messen.»