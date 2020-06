Das Retro-Velo mit dem Bordcomputer

Damit es auch mit müden Beinen vorwärts geht, besitzt das Fahrrad einen Akkumotor, der es bis auf 25 km/h beschleunigt. Ein kleiner Computer sorgt dafür, dass die Fahrerin immer genau weiss, was mit ihrem Velo passiert. Dank der LED-Beleuchtung vorne und hinten muss man sich nie mehr mit leeren Batterien herumschlagen und ist immer sicher unterwegs. Die komfortable Geometrie des Rahmens sorgt dafür, dass man sich auf dem Fahrrad wohl und sicher fühlt. So viele Vorzüge in einem sorgen für ein einzigartiges Fahrerlebnis: für Frauen jedes Alters und mit allen erdenklichen Ansprüchen. Egal, ob Yogalehrerin, Künstlerin, Informatikerin oder Hausfrau – das Damenvelo Juna macht alle glücklich, die gerne auf zwei Rädern unterwegs sind und der Umwelt zu liebe, auch gerne aufs Auto verzichten.