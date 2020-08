Die schönsten Velorouten der Schweiz

Am Südufer des Untersees: Von Stein am Rhein nach Konstanz

Nach einem Spaziergang durch die Altstadt von Stein am Rhein lockt eine der schönsten Bodenseetouren. Der Weg führt fast durchgängig am Ufer entlang. Ab und zu radelt man aber auch durch fruchtbares Ackerland. Am Ende wartet das emsige Städtchen Konstanz gleich hinter der deutschen Grenze mit einem belohnenden Glace in einer ebenso schönen mittelalterlichen Altstadt.

Strecke: 29 Kilometer, Dauer: 3 Stunden