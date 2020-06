Ein Sieg für Style, Klima und Tempo

E-Bikes erobern die Schweizer Städte. Modelle wie das Zouma von Diamant zeigen, warum das so ist.

Der E-Bike-Trend ist nicht aufzuhalten, gerade im urbanen Raum. Das liegt einerseits an offensichtlichen Vorteilen wie dem schnellerem Vorankommen und dem sportlichem Aspekt, und natürlich entfallen auch die lästige Parkplatzsuche und die Spritkosten.

Andererseits sprechen auch ökologische Aspekte für Velos mit Akkumotor. Das Magazin «New Ride» der Berner Fachhochschule für Technik und Informatik hat berechnet, dass allein 2017 rund 530 Millionen Motorfahrzeug-Kilometer durch E-Bikes ersetzt wurden. Das verbessert auch die Klimabilanz massiv.

Wer beim Wort E-Bike an klobige, ästhetisch wenig ansprechende Moped-Verschnitte denkt, der liegt falsch. Gerade Hersteller wie das Traditionsunternehmen Diamant legen grossen Wert auf Stil, Klasse und Design. Das zeigt sich besonders beim Modell Zouma, das unter anderem 2018 mit dem iF Design-Award ausgezeichnet worden ist. Das neue Zouma Supreme nutzt nun einen Carbon-Rahmen mit integrierter Kabelführung am Vorbau. Das Zouma Supreme ist so nicht nur robust und besonders leicht – der Rahmen sorgt dank der aufwendigen Klarlackierung auch für ungeahnte Exklusivität.

Dieses Premium E-Bike ist der perfekte Begleiter für den sportlich-eleganten Weg zur Arbeit. Das Fahrverhalten und das starke Antriebssystem liefern Argumente für Anspruchsvolle. Mit den Zouma-E-Bikes werden der Asphalt zur offenen Bühne und die Stadtfahrt zum Erlebnis.

Auffällig ist auch das Unterrohr. Der 625Wh-Akku ist hier vollständig integriert. Die Nähe zum Tretlager sorgt für einen tieferen Schwerpunkt und besseres Handlung. Ein zweiter Akku mit 500Wh sorgt optional für erstaunliche Reichweite. So lassen sich auch weitere Strecken problemlos, bequem und umweltfreundlich zurücklegen.