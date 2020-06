2000-Watt-Areal – Auszeichnung für AXA-Hauptsitz

Der Hauptsitz der AXA in Winterthur mit seinen fünf Gebäuden auf einer Arealfläche von 32'000 Quadratmetern erhält von EnergieSchweiz das neue Label «2000-Watt-Areal in Transformation».

2000-Watt-Areale erfüllen die Vorgaben an die 2000-Watt-Gesellschaft (siehe Box) und erhalten von EnergieSchweiz das entsprechende Label. Zum ersten Mal wurden nun Labels an Areale vergeben, die sich auf dem Weg zu diesem Ziel befinden und dies entsprechend nachweisen können.



So erhielt auch die AXA Anfang Mai für ihren Hauptsitz in Winterthur das Label «2000-Watt-Areal in Transformation». «Eine besondere Herausforderung im Transformationsprozess ist, dass wir bei einem denkmalgeschützten Gebäude keine tiefgreifenden baulichen Massnahmen ergreifen können und die Bausubstanz der anderen Gebäude noch so neu ist, dass es weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll ist, umfassende Sanierungen durchzuführen. Wir versuchen deshalb, die avisierten Ziele vor allem mit Prozessoptimierungen zu erreichen», führt Christian Joos, Leiter Facility Management und Rechenzentrum der AXA, aus. Der Erhalt der Bausubstanz und der Verzicht auf neue Bauten senken den Anteil an grauer Energie deutlich. Als Heizträger dient Fernwärme, auf den Dächern wird Strom produziert. Der zusätzlich bezogene Strom stammt aus Wasserkraft. Die Beleuchtung wird teilweise auf LED umgestellt.



Weitere Faktoren zählen



Das Label berücksichtigt auch Faktoren wie Management, Kommunikation, Mobilität, Arealnutzung und Versorgung. Bereits heute verfügt die AXA über eine etablierte Organisation mit den nötigen Prozessen wie beispielsweise einem Energieverbrauchs-Monitoring. Die Mitarbeitenden der AXA werden regelmässig über die Aktivitäten und Neuerungen informiert und dazu aufgerufen, ihr Verhalten kritisch zu hinterfragen und zu verändern.



Weniger Energie dank kurzen Wegen



Das zentral gelegene Areal ermöglicht das Arbeiten mit kurzen Wegen. Weiter fördert die AXA die umweltschonende Mobilität der Mitarbeitenden – für Fahrten in Winterthur stehen Velos zur Verfügung. Geschäftsreisen müssen soweit möglich mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden. Was den Arbeitsplatz anbelangt: Die Mitarbeitenden arbeiten nicht mehr an einem fixen Platz, sondern können auch ortsunabhängig tätig sein. Die so ermöglichte effizientere Nutzung von Arbeitsplätzen führt auch zu einem tieferen Energieverbrauch.