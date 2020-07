Elektroautos im Crash-Test: Die Risiken der E-Mobilität

Auch die Autos der Zukunft können verunfallen. Die AXA betreibt als einziger Versicherer in der Schweiz eine eigene Abteilung für Unfallforschung, die jedes Jahr aufschlussreiche Crashtests durchführt. Dieses Jahr stehen E-Autos im Fokus. Wir verlosen Tickets für die AXA Crashtests in Dübendorf am 22. August.