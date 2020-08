Erlebe spektakuläre AXA-Crashtests live

Auch die Autos der Zukunft können verunfallen. Die AXA betreibt als einziger Versicherer in der Schweiz eine eigene Abteilung für Unfallforschung, die jedes Jahr aufschlussreiche Crashtests durchführt. Dieses Jahr stehen E-Autos im Fokus. Wir verlosen Tickets für die AXA-Crashtests in Dübendorf am 22. August.

Der Trend der Zukunft geht in vielen Aspekten hin zu mehr Nachhaltigkeit. Auch in der Mobilität macht sich diese Wende bemerkbar. Alle grossen Hersteller bringen spätestens noch dieses Jahr Automobile mit Elektromotor auf den Markt.

Elektroautos stellen aber erhöhte Anforderungen an ihre Fahrer und an alle anderen Verkehrsteilnehmer. Sie beschleunigen schnell und immer gleich stark, unabhängig von einer Drehzahl. Sie sind leise, das Starten des Motors ist nicht hörbar. Plötzlich bewegt sich das Auto – ohne, dass andere Verkehrsteilnehmer aufgrund des Motorengeräuschs hellhörig würden.

Bei ihren diesjährigen Crashtests am 22. August auf dem Flugplatz Dübendorf fokussiert die AXA deswegen auf E-Autos. Weil immer mehr dieser Fahrzeuge auf Schweizer Strassen unterwegs sind, werden sie zwangsläufig auch öfter in Unfälle geraten. Bei den AXA-Crashtests zeigen die Spezialisten in praktischen Umsetzungen die spezifischen Risiken, Unfalltypen und Unfallfolgen mit Elektroautomobilen auf. Die Unfallforscher der AXA machen damit auf Risiken aufmerksam, diskutieren Lösungsansätze und Präventionsmassnahmen.

Wenn du Interesse daran hast, live vor Ort mitzuerleben, wie ein professionelles Team mit spektakulären Mitteln an einer fortschrittlichen, nachhaltigen und möglichst sicheren Zukunft der Automobilität forscht, dann hast du jetzt die Chance dazu.