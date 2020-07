Der perfekte Match – Elektromobilität und Auto-Abo

Wird über künftige Mobilitätsformen gesprochen, so fallen meistens zwei Begriffe: Elektromobilität und das Auto-Abo. Es gibt gute Gründe, beide Themen miteinander zu verbinden.

Elektromobilität spielt eine immer grössere Rolle. Volkswagen rechnet bis spätestens 2025 mit dem Verkauf einer Million E-Autos pro Jahr. In einigen europäischen Ländern wird es in den nächsten Jahren keine Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren mehr geben (in Norwegen bereits ab 2025). Die Zahl der PKW-Neuzulassungen mit Elektroantrieb in der Schweiz sind von 201 E-Fahrzeugen im Jahr 2010 auf über 5000 Wagen im Jahr 2018 gestiegen. Die Technik entwickelt sich rasant weiter, speziell im breiten Spektrum des Angebots, das sich laufend optimiert. Das macht es schwierig, sich für ein Modell zu entscheiden – weil stets damit gerechnet werden muss, dass es vielleicht in zehn Monaten eine neue Version mit noch leistungsstärkeren Akkus gibt.

Mit dem Auto-Abo von «UPTO» immer auf dem neusten Stand

Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen wird es etwa auch schwierig, sich beim Leasing für ein Modell zu entscheiden und sich damit über drei oder vier Jahre für einen Wagen zu verpflichten. Deshalb bietet UPTO (www.upto.ch) mit dem flexiblen Auto-Abo für Elektromobilität, dank dem Modelle laufend ausgetauscht werden können, genau die richtige Lösung. Das ist aber noch nicht alles: Es gibt auch kompakte Kleinwagen, geräumige Kombis und diverse Lieferwagen im Angebot. UPTO ist ein Start-up der AXA Versicherungen und bietet daher zusätzlich einen umfassenden Premium-Versicherungsschutz (sogar inklusive Verkehrsrechtschutz). Daneben sind sämtliche Steuern, Zulassung, Winterräder und Services Teil des Angebots. Zum grössten Vorteil zählt definitiv die Flexibilität, nach einer kurzen Mindestlaufzeit von sechs Monaten auf ein anderes Model wechseln zu können. Somit ist das UPTO-Abo die ideale Lösung für neue E-Autofahrer- und -fahrerinnen, die sich in diesem Zeitpunkt noch nicht festlegen wollen.

E-Carsharing für Liegenschaften

UPTO gibt es nicht nur für Privatpersonen: In Zusammenarbeit mit der Carsharing-Plattform Sharoo werden auch Liegenschaft mit E-Autos von UPTO ausgestattet. In der Siedlung Obstgarten in Gattikon können Bewohnerinnen und Bewohnern zum Beispiel bereits von flexibler, kostengünstiger Mobilität auf Knopfdruck profitieren – ihre Kosten für die Benutzung des E-Autos liegen zudem weit unter den Konditionen vergleichbarer Anbieter.