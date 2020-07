Gewinne das wohl coolste E-Bike des Jahres

Trendbewusste Fashionistas machen mit dem City-E-Bike Juna+ von Diamant die Strassen zu ihrem Laufsteg. Und du kannst das auch!

Kein anderes Fortbewegungsmittel ist – gerade in urbaner Umgebung – so praktisch wie das Velo. Du sparst dir die lästige Parkplatzsuche, bist nicht betroffen von verspätetem ÖV und doch um einiges schneller als zu Fuss. Zudem trägst du durchs In-die-Pedale-Treten dazu bei, den CO 2 -Ausstoss möglichst gering zu halten.

Velos und E-Bikes gehören ohne Frage genauso zum Alltag bewusst lebender (Stadt-) Menschen, wie ein kühles Feierabendbier in der Lieblingsbar an einem heissen Sommerabend. Nur ein Manko fällt so manch stilbewusster Städterin auf Anhieb ein: Vielen guten Fahrrädern fehlt es schlicht und einfach an Klasse.

Genau hier kommt das Velo Juna+ von Diamant ins Spiel. Es ist der Beweis, dass Nachhaltigkeit, Funktionalität und Design nicht nur zusammen existieren, sondern vor allem auch super miteinander harmonieren können. Das stylische E-City-Bike im Retro-Look mit Front-Gepäckträger, modernstem Bordcomputer und umweltschonendem Akkumotor beschleunigt auf flotte 25 km/h und sieht dabei umwerfend gut aus.

Wenn auch du deinen alten, schmucklosen Drahtesel gegen ein topmodernes Velo in zeitlos-klasschischem Look tauschen möchtest, bist du hier genau richtig.