Filme, die die Welt retten

Plastic Planet (2015)

Wir leben im Plastikzeitalter. Die Menge an dem aus Erdöl produzierten Kunststoff würde reichen, die Erde sechsmal in Plastikfolie einzuwickeln. Werner Boote stellt in dieser erschütternden Dokumentation die drängendsten Fragen des Plastikzeitalters: Wer ist verantwortlich für Müllberge in Wüsten und Meeren? Wer sind Gewinner und Verlierer des Plastik-Booms? Und was richtet der Kunststoff mit unserer Gesundheit an? Ein unbequemer Film und schon fast ein moderner Klassiker, der dir die Augen öffnet.

Wann: 30. Oktober, abends

Wo: Verein jetzhandeln.ch, Kriens