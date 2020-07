2030 soll kein Arbeitsweg länger als 15 Minuten sein

Die moderne und nachhaltige Büro-Alternative der Zukunft heisst Coworking. Auch in der Schweiz boomt der Trend. Die Genossenschaft VillageOffice hat das erkannt.

Was sich in den USA und grossen Teilen Asiens schon lange etabliert hat, stösst auch in Europa auf immer grösseren Zuspruch und erfreut sich steigender Beliebtheit: Coworking-Spaces. Also Räume, an denen sich verschiedenste Menschen aus diversen Fachbereichen örtlich zusammentun, um neben- und in weiterer Folge direkt oder indirekt auch miteinander zu arbeiten. Vor allem Start-ups und Freiberufler profitieren gern vom gebotenen gegenseitigen Austausch, zeitlicher und räumlicher Flexibilität und Networking.



Experten stimmen vollkommen zu

Den Trend erkannt hat hierzulange unter anderem die Genossenschaft VillageOffice. Mittlerweile hat VillageOffice schweizweit bereits 62 solcher offenen, freien Arbeitsumgebungen geschaffen und will dadurch Brücken zwischen Gemeinden, Unternehmen, Immobilieneigentümern und Coworkern bauen. Ihre Vision: Bis zum Jahr 2030 soll jede Person in der Schweiz den nächsten Coworking-Space innerhalb von maximal 15 Minuten erreichen können.

Besonders im ländlichen Raum verankern Coworking-Spaces soziale Strukturen und kurbeln die lokale Wirtschaft an, wie ein Thesenpapier der Hochschule Luzern HSLU besagt. Damit schafft die Genossenschaft nicht nur moderne Arbeitsumgebungen und Möglichkeiten für kreative und zukunftsorientierte Karrieremenschen, sondern auch eine Erhöhung der lokalen Wertschöpfung durch den interdisziplinären Austausch und die daraus resultierenden Ideen und Projekte.



Gut für Gemeinde, Karriere und Umwelt

Belebung des Dorfkerns, die Unterstützung der Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und die Entstehung von lokal weitgreifenden Arbeitsbeziehungen sind nur einige der Punkte, die von Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besprochen wurden. Zudem darf der nachhaltige Aspekt auf keinen Fall ausser Acht gelassen werden: Durch die verkürzten Arbeitswege verringert sich der ökologische Fussabdruck enorm, der sonst durch tägliches langes Pendeln entstünde.



In unserem Zeitalter der Digitalisierung scheint das Konzept des Coworking demnach auf lange Sicht eine effiziente und ökologisch nachhaltige Alternative zu fixen Büroplätzen. VIllageOffice ist vom Potential dieser modernen Arbeitsplatz-Lösung überzeugt und hat deshalb mit Unterstützung der Schweizer Klimastiftung und EnergieSchweiz die VillageOffice Gemeindeplattform mit individuellen Kennzahlen zum Pendlerverhalten der Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Zudem bietet die Plattform die Möglichkeit, eine Petition für einen Coworking-Space auszufüllen und sich mit interessierten Personen aus der jeweiligen Gemeinde zu vernetzen.