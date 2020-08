Gekühlt oder gefroren? Die Kombi machts

Kombinationen aus Kühl- und Gefrierschrank halten unsere Lebensmittel frisch und helfen dir, Energie und Platz zu sparen.

Kühlschrank und Gefrierfach sind aus keiner Küche mehr wegzudenken. Sie gehören zu den wenigen Haushaltsgeräten, die jeden Tag rund um die Uhr am Strom hängen. Heutzutage steht in den meisten Haushalten eine Kombination: oben der Kühlschrank für Butter, Aufschnitt und Gemüse, unten das Gefrierfach für Glacé, Fischstäbchen und alles, was man sich für später aufspart.

Ein paar Dinge solltest du beim Kauf unbedingt beachten. Sehr wichtig ist die Energieeffizienz. Die beste Klasse heisst A+++. Zwar kosten Geräte dieser Klasse etwas mehr, dafür verbrauchen sie viel weniger Strom. Nach kurzer Zeit hast du die Mehrkosten beim Kauf also wieder eingespart. Und auch für die Umwelt fällt die Rechnung besser aus, je weniger Strom das Gerät verbraucht.

Richtig befüllt hält länger

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist das Volumen. Im Allgemeinen rechnet man für einen Single-Haushalt mit mindestens 100 Litern und für jede zusätzliche Person sollte man nochmals 50 Liter dazu packen. Und das gilt bloss für den Kühlteil der Kombination.

Das Modell ist das eine, das andere ist das Befüllen. Die Schubladen im unteren Bereich moderner Kühlschränke bilden die sogenannte Zero-Degree-Zone. In ihnen herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Damit sind sie perfekt geeignet für Frischwaren wie Salat, Gemüse oder Käse. Bei den neuesten Modellen lässt sich sogar die Luftfeuchtigkeit der Schubladen individuell regeln. Mit den richtigen Einstellungen bleiben Lebensmittel dadurch bis zu dreimal länger frisch.

Der SB318N hat eine Twintech-Technologie. Dies macht ihn 20% effizienter als A++ und sorgt dafür dass er A+++ erreicht. Die Twintech-Technologie sorgt im Kühlschrank für effiziente, konstante Temperaturen und eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Weiter führt sie dazu, dass die Zutaten länger frisch gehalten werden, nicht austrocknen und der Geschmack und die Konsistenz versiegelt werden.