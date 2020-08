Weniger Energie: Heizkosten sparen dank Smartphone

«MakeHeatSimple» heisst die neue Kampagne von EnergieSchweiz mit dem Ziel, Ferienwohnungen per Fernbedienung zu heizen.

«Kalte Betten» nennt man die Wohnungen und Chalets hierzulande, die höchstens während ein paar Tagen oder Wochen bewohnt werden. Von Kälte kann allerdings häufig nicht die Rede sein. Denn die rund 700‘000 Zweitwohnungen, die mehr als 300 Tage im Jahr unbewohnt sind, werden während des ganzen Winters geheizt. Reine Verschwendung, wie das Bundesamt für Energie BFE errechnet hat: Jährlich könnten nämlich 2200 Gigawattstunden eingespart werden. Das entspricht rund drei Prozent des Energieverbrauchs von Schweizer Haushalten und 608‘000 Tonnen CO2-Emissionen.



Weniger Energie, mehr Geld



Also runter mit der Temperatur. Und damit Sie im Ferienhäuschen bei der Ankunft nicht schlottern müssen, heizen Sie schon mal einen Tag vor der Anreise per Fernsteuerungssystem ein. Der Heizenergieverbrauch kann so um 30 bis 60 Prozent reduziert werden, wie EnergieSchweiz in ihrer aktuellen Kampagne «MakeHeatSimple» vorrechnet. Für Zweitwohnungsbesitzer bedeutet das je nach dem eine jährliche Ersparnis von 200 bis 800 Franken, bei einem Ferienhaus sogar 500 bis 1300 Franken.



So funktioniert’s



Mit einem Fernsteuerungssystem können Sie die Heizung über SMS, übers Telefon oder über eine App bequem von Zuhause aus oder unterwegs bedienen. Bei Ihrer Ankunft im Feriendomizil ist es dann gemütlich warm, nach der Abreise können Sie die Temperatur wieder senken und so viel Geld und Energie sparen. Und dafür müssen Sie nicht mal tief in die Tasche greifen. Der Preis einer solchen Installation liegt nämlich zwischen 500 und 2500 Franken. Dieser Betrag ist durch die Ersparnis an Energiekosten schnell gedeckt. Über makeheatsimple.ch bekommen Sie nicht nur weitere Informationen. Anhand der Beantwortung von ein paar Fragen erhalten Sie zudem einen individuellen Vorschlag sowie die Adresse eines lokalen Fachmanns für die Realisierung. Damit in Zukunft bei Ihrer Abwesenheit die Betten wirklich kalt bleiben!