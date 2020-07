Gewinne ein smartes Heizgerät für dein Zuhause

Smarte Heizsysteme kennen die Wärme-Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer und regeln die Heizung entsprechend. So wird Heizwärme effizient genutzt, die Umwelt geschont und Geld gespart. Mit etwas Glück kannst du tado°, den smarten Thermostat, hier gewinnen.

In der Schweiz sind Gebäude für 40 Prozent des Energieverbrauchs und für rund ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Da liegt es auf der Hand, dass hier angesetzt werden muss, um die ehrgeizigen Energie- und Klimaziele des Bundesrats zu erfüllen. Hier spielen «smarte» Lösungen eine wichtige Rolle. Denn ein smartes Heizsystem regelt die Raumtemperatur viel bedarfsgerechter als konventionelle Heizungsregler.



tado°, der kleine smarte Helfer

Mit dem smarten Heizkörper-Thermostat von tado° steuerst du die Temperatur in deinem Zuhause von jedem beliebigen Ort aus. Das Starterkit beinhaltet den namensgebenden Thermostat, der mit 95 Prozent der Schweizer Heizkörper kompatibel ist, sowie eine Internet Bridge. Diese erlaubt es, die Temperatur in deiner Wohnung online zu steuern. Ob per App, Tablet oder PC ist dabei egal. Du musst dafür auch nicht zu Hause sein. Dauert es im Büro mal länger, reichen wenige Klicks und dein Heim wärmt sich schon mal auf. Besitzt du bereits einen Smart-Home-Assistenten wie etwa «Alexa» oder «Google Home», lässt sich der Thermostat auch ganz leicht in dein bestehendes Setup integrieren.