Strom aus der Tiefe der Erde

Erdwärme ist eine ideale Energiequelle: emissionsarm, nachhaltig, nahezu unerschöpflich und jederzeit verfügbar. Vorerst dient sie aber nur der Wärmeerzeugung. Das soll sich ändern.

Wird die Wärme aus dem Erdinnern genutzt, spricht man von Geothermie. Heutzutage nutzen wir die in der Erde gespeicherte Energie hauptsächlich zum Heizen bzw. zum Kühlen von Gebäuden. Zu diesem Zweck wird eine Erdwärmesonde, also ein U-förmiges Rohr, in Tiefen von 200 bis 400 Metern gebracht. Die darin zirkulierende Flüssigkeit nimmt die Erdwärme auf und versorgt mit dieser geothermischen Energie eine Wärmepumpe. Diese Art der Energieversorgung wird hierzulande häufig genutzt. Nirgendwo auf der Welt sind mehr Erdwärme-Sondenanlagen pro Quadratkilometer Landesfläche installiert.



Nicht nur Wärme

Aus Erdwärme kann aber auch Strom gewonnen werden. Allerdings muss in der Schweiz dafür in Tiefen von 2000 bis 5000 Metern gebohrt werden, um die notwendigen Temperaturen von über 100 Grad zu finden. Kommt hinzu, dass die Technologie noch nicht so ausgereift ist wie bei der Nutzung zu Heizzwecken. Zudem lassen sich bei tiefer Geothermie Erdbeben nicht ausschliessen. Dies haben Bohrungen in Basel 2006 und St. Gallen 2013 gezeigt. Da ist es gut nachvollziehbar, dass viele Menschen Tiefbohrungen zur Stromgewinnung ablehnen.

Weltweit sind zahlreiche Forschungsteams mit der Verbesserung des Managements künstlicher Erdbeben beschäftigt. Zudem tüfteln Fachleute intensiv an der Technologie. Nicht zuletzt sollen in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Erdbebendienst «SED» die Risiken im Verlauf eines Projekts immer wieder neu eingeschätzt werden können, um das Vorgehen allenfalls anzupassen. Momentan wird in der Schweiz aus den oben genannten Gründen noch keine Elektrizität aus geothermischen Quellen produziert. Das soll sich aber bald ändern, denn es gibt gemäss dem Dachverband Geothermie Schweiz vier überzeugende Gründe für Geothermie:



1. Klimafreundlich

Geothermie produziert kaum klimaschädigendes CO 2 . Wärme und Strom aus Geothermie sind klimafreundlich.

2. Erneuerbar

Das theoretische Potenzial der Erdwärme ist nach menschlichem Ermessen unerschöpflich. Die Erde wird durch die punktuelle Nutzung nicht kalt.

3. Kontinuierlich

Strom und Wärme aus Geothermie wird rund um die Uhr wetterunabhängig produziert. Da steuerbar, kann geothermischer Strom Schwankungen ausgleichen und das Netz stabilisieren.

4. Unabhängig

Geothermiekraftwerke benötigen keine Energierohstoffe aus dem Ausland. Sie tragen zu einer unabhängigen Energieversorgung der Schweiz bei.