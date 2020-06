So entdecken Sie versteckte Mängel vor dem Hauskauf

Energetische Sanierung

Der Traum vom Eigenheim kann zu schlaflosen Nächten führen. Denn manchmal merkt man erst nach dem Kauf, dass ein Haus Mängel hat, die teure Sanierungen erfordern.

Endlich ein eigenes Haus – und dann das. Rund 40 Prozent der Hauskäufer stellen mangels seriöser Vorabklärung nach dem Einzug versteckte Mängel und Altlasten fest. Oft werden dadurch nicht eingeplante Sanierungskosten fällig. Eine Früherkennung der betroffenen Gebäudeelemente bewahrt vor Schäden und Folgekosten. Nutzen Sie dazu die Checkliste von RaiffeisenCasa und finden heraus, auf was Sie bei der Hausbesichtigung achten können.

Für Käufer eines Hauses oder einer Wohnung ist die Ausbesserung von versteckten Mängeln mit Mühsal und Investitionen verbunden. Vor allem dann, wenn die Garantiefrist bereits verstrichen ist.

Es ist deshalb ratsam, sämtliche Mängel schon vor Vertragsunterschrift aufzudecken, diese genau zu protokollieren und sich damit abzusichern. Um die Mängel überhaupt zu erkennen, informieren Sie sich vorab, welche Arten von Mängeln existieren und wo diese auftreten können.

Wo verstecken sich die Mängel?

Risse in der Fassade oder an Wänden, fehlende Dichtungsfugen oder ein abgebrochener Türgriff sind Mängel, die man als potenzieller Hauskäufer schon bei der ersten Besichtigung erkennt. Sie sind in einem Protokoll detailliert zu erfassen, wenn möglich zu fotografieren und vor Unterzeichnung des Kaufvertrages gegenüber dem Verkäufer zu bemängeln. Denn wenn Sie Mängel und Altlasten vor dem Kauf entdecken, können Sie die Kosten für deren Behebung und Entsorgung unter Umständen vom Kaufpreis abziehen.

Im Gegensatz zu den offensichtlichen Mängeln lassen sich versteckte Mängel schwieriger aufspüren. Häufig sind diese auch auf den zweiten oder dritten Blick nur schwer erkennbar. Unmöglich ist das aber nicht. Die Checkliste gibt Auskunft, wo die häufigsten versteckten Mängel auftreten und wie man sie erkennt.





