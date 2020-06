Déceler les vices cachés avant un achat immobilier

Rénovation énergétique

Le rêve de devenir propriétaire peut parfois tourner au cauchemar. Parfois, on remarque trop tard qu’une maison présente des défauts nécessitant des rénovations coûteuses.

Vous voilà enfin propriétaire de votre chez vous, et là, c’est la douche froide. Près de 40% des acheteurs immobiliers constatent des vices cachés et des contaminations après avoir emménagé, faute de clarification sérieuse au préalable. Cela conduit souvent à des frais de rénovation imprévus. Une identification précoce des éléments concernés dans le bâtiment prévient des dommages et de leurs conséquences financières. Pour cela, utilisez la check-list de RaiffeisenCasa et découvrez les points auxquels vous devez faire attention lorsque vous visitez un bien immobilier.

Pour un acheteur, la réparation des vices cachés d’une maison ou d’un appartement représente des efforts et des investissements. Surtout si le délai de garantie a déjà expiré.

Il est donc recommandé d’identifier tous les défauts avant la signature d’un contrat et de les répertorier précisément pour s’en protéger. Afin de les identifier, informez-vous préalablement des types de défauts existants et des endroits où ils peuvent survenir.

Où les défauts se cachent-ils?

En tant qu’achteur immobilier potentiel, vous pouvez constater des défauts dès la première visite: des fissures sur la façade ou sur les murs, des défauts d’étanchéité des joints ou une poignée de porte cassée. Ceux-ci doivent être répertoriés de façon détaillée dans un procès-verbal, si possible photographiés et dénoncés auprès du vendeur avant la signature du contrat de vente. En effet, si vous découvrez des vices et des défauts avant l’achat, vous pouvez déduire les frais de réparation du prix d’achat sous certaines conditions.



Contrairement aux vices manifestes, les vices cachés sont plus difficiles à remarquer. Ils ne sont souvent pas identifiables, même après un deuxième ou un troisième coup d’oeil, mais pas impossible à déceler. La check-list de RaiffeisenCasa vous indique où se situent les défauts cachés les plus fréquents et comment les reconnaître.