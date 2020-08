Was kostet eine energetische Sanierung?

Energetische Sanierung

Eine Sanierung ist immer mit Kosten verbunden. Doch langfristig zahlen sich Investitionen zur Senkung des Energieverbrauchs aus.

Eine Haussanierung verlangt eine gründliche Planung. Insbesondere die anfallenden Investitionen und die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Massnahmen sollten seriös abgeklärt werden. Raiffeisen Casa unterstützt Sie mit nützlichen Tools, Rechenbeispielen und Checklisten dabei.

Eine energetische Modernisierung ist zu Beginn mit grösseren Investitionen verbunden. Die jährlichen Einsparungen erscheinen in der kurzfristigen Betrachtung vergleichsweise gering. Langfristig aber rechnet sich eine energetische Sanierung. Bei der Rentabilitätsbetrachtung sind nämlich auch Faktoren zu berücksichtigen, derer sich viele Eigentümer nicht bewusst sind: So fallen etliche Kosten früher oder später sowieso an (Ersatz der Heizung, Erneuerung der Fassade usw.). Zudem werden sich fossile Energieträger durch steigende Abgaben und Lenkungssteuern in den nächsten zehn Jahren signifikant verteuern.

Ein wichtiger Bestandteil zum Werterhalt

Darüber hinaus sind energetische Sanierungen ein wichtiger Bestandteil zum Substanz- und damit zum Werterhalt, was sich bei einem allfälligen Verkauf auszahlt. Ein Teil der Sanierungskosten lässt sich zudem vom steuerbaren Einkommen abziehen. Und schliesslich gibt es noch Unterstützung vom Staat. Aus den CO 2 -Abgaben auf Brennstoffen stehen im Rahmen des Gebäudeprogramms 450 Millionen Franken bereit, um den Immobilienbesitzern eine finanzielle Unterstützung bei der Effizienzsteigerung ihrer Immobilie zu geben.

Doch was kostet nun eine Dämmung der Fassade, und wie viel muss man für eine neue Heizung einkalkulieren? Hier finden Sie Tipps zur Analyse, Planung und Kostenberechnung von Sanierungen. Lernen Sie nützliche Tools kennen, und sehen Sie anhand zweier Rechenbeispiele, welche Sanierungsmassnahmen und damit verbundene Kosten anfallen können. Mit einer nützlichen Checkliste als Berechnungsgrundlage können Sie zudem die Kosten für eine energetische Modernisierung Ihrer Liegenschaft grob berechnen.

