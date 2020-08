Nachhaltige Sanierungen lohnen sich

Energetische Sanierung

Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist dringend nötig. Mit der richtigen Unterstützung ist er einfach umzusetzen.

Die globalen Durchschnittstemperaturen sind seit der Industrialisierung kontinuierlich gestiegen. Das hat zu einem Klimawandel geführt, dessen Folgen heute überall zu sehen sind. In höheren Lagen tauen Permafrostböden auf, Gletscher verschwinden, das schmelzende Polareis lässt den Meeresspiegel ansteigen, und weltweit werden immer häufiger extreme Wetterphänomene beobachtet.

Die Hauptursache für diesen Klimawandel ist die Verbrennung von Erdöl, Gas und Kohle, was sehr viel CO 2 freisetzt. Die hohe Konzentration dieses Gases in der Atmosphäre trägt wesentlich zu einem globalen Treibhauseffekt und höheren Temperaturen bei.



Die Schweiz fördert erneuerbare Energien



Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, hat der Bundesrat die Energiestrategie 2050 entwickelt. Ein wichtiges Instrument dieser Strategie ist das Energiegesetz, das Massnahmen festschreibt, mit denen bis 2035 die Treibhausgasemissionen in der Schweiz um 50 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 reduziert werden sollen.

Das Energiegesetz sieht unter anderem die finanzielle Unterstützung von Hausbesitzern vor, die ihre Liegenschaften nachhaltig sanieren und ihren Energieverbrauch senken. Für den Umstieg auf erneuerbare Energie erhalten Immobilienbesitzer einerseits kantonale Fördergelder und können anderseits die Kosten der Sanierungen von den Steuern abziehen.



Neubauten sollen energieeffizient sein



Damit das Energiegesetz landesweit vergleichbar umgesetzt wird, haben die Kantone gemeinsam die sogenannten «Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich» erarbeitet. Das ist ein harmonisiertes Gesamtpaket energierechtlicher Vorschriften im Gebäudebereich.

Wesentliches Ziel dieser Vorschriften ist die Steigerung der Energieeffizienz in Neubauten: Es gelten strengere Anforderungen bezüglich Gebäudeisolation, es soll weniger Energie verbraucht und ein Teil der benötigten Energie soll selbst erzeugt werden.



Lassen Sie sich beraten



Für Immobilienbesitzer bedeuten diese Bestimmungen kurzfristig höhere Investitionskosten, da nachhaltige Heizlösungen in der Anschaffung teurer sind. Dies wird aber durch die kantonale Förderung der Sanierung kompensiert. Ausserdem wird der Energiebedarf langfristig deutlich gesenkt, was ebenfalls Geld spart. Wenn Sie jetzt in eine Wärmepumpe investieren, hat sie sich in etwa 15 Jahren amortisiert.

All diese neuen Regeln und Vorschriften erfordern eine detaillierte Bauplanung. Bei Fragen können Sie sich unverbindlich bei Stiebel Eltron melden. Wir beraten Sie gerne. Generell gilt: Je nachhaltiger das Bauprojekt, desto weniger Auflagen müssen erfüllt werden.