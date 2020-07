Der beste Umbau 2020

Publikumspreis – integriert in die Landschaft

Bei dem Objekt hatte es sich ursprünglich um zwei aneinandergebaute Ökonomiebauten gehandelt. In den 1960er-Jahren wurde eines davon bis auf die Sockelmauern abgebrochen und durch ein neues, zweigeschossiges Ferienhaus mit kleinteiliger Struktur und ortsfremder Eternitfassade ersetzt. Durch den jüngsten Umbau sollte es zu einer grosszügigen Einheit werden, die Baumaterialien und Formen dem Ort entsprechen. Die Kernidee ist ein gestrickter, hüttenartiger Wohnraum, der in einem gemauerten, einfachen Baukörper steckt und alle wichtigen Funktionen beherbergt. Aussen erhält das Mauerwerk einen sandfarbenen Kalkverputz. Das Ensemble erscheint nun als gemauertes Haus mit hölzernem Stall und integriert sich wie selbstverständlich in die Landschaft.

Architekten: Michael Hemmi Architekt