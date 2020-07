Schimmel – die unterschätzte Gefahr für Ihr Zuhause

Energetische Sanierung

Fast jede fünfte Schweizer Wohnung ist mit Schimmel befallen. Hier erfahren Sie, wie es dazu kommt und was Sie dagegen tun können.

Hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Wände – da fühlen sich Schimmelpilze so richtig wohl, denn diese zwei Elemente bilden zusammen die idealen Voraussetzungen für ihr Wachstum. Erst sieht man kaum etwas, dann aber breitet sich der Schimmel aus und wird als schwarze, grünliche oder gräuliche Punkte und Flecken an den Wänden und in den Fugen sichtbar. Und man sieht ihn nicht nur, er verbreitet auch seinen typisch modrigen Geruch.

Allergiker und Kleinkinder gefährdet

Schimmel verursacht nicht nur hässliche Flecken und unangenehme Gerüche – er kann auch die Gesundheit gefährden. Beim Wachstum der Schimmelpilze werden nämlich zahlreiche Sporen in die Raumluft abgegeben, die bei empfindlichen Menschen Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen können. Dies gilt erst recht für Babys und Kleinkinder, denn ihr Immunsystem ist dem Angriff dieser Sporen noch nicht gewachsen.

Wichtig ist also, dass man möglichst rasch etwas gegen den Schimmel unternimmt. Bei einem kleinen Befall kann man selber aktiv werden. Für grössere Flächen engagiert man besser einen Profi. In diesem Fall ist eine fachgerechte Sanierung notwendig. Wenn eine solche Sanierung umgesetzt werden soll, erhalten Sie mit dem Modernisierungsfahrplan GEAK® Plus konkrete, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorschläge.





So bekämpfen Sie den Schimmel