Fünf Gründe, die für eine Wärmepumpe sprechen

Energetische Sanierung

Wer mit einer Wärmepumpe heizt, kann jährlich tonnenweise CO2 einsparen. Und es gibt noch weitere gute Gründe, um jetzt umzusteigen.

Auf dem Weg, die Klimaziele der Schweiz zu erreichen, ist der Umstieg auf erneuerbare Energieformen ein wichtiger Schritt. Dank Wärmepumpen können Hausbesitzer mit wenig Aufwand einen wichtigen Beitrag leisten. Es gibt fünf unschlagbare Gründe, die für Wärmepumpen sprechen:





1. Mit minimalem CO 2 -Ausstoss heizen

Gebäudeheizungen, die mit fossiler Energie betrieben werden, sind für rund ein Drittel der CO 2 -Emissionen in der Schweiz verantwortlich. Das muss nicht sein. Wer eine Wärmepumpe installiert, kann jährlich bis zu vier Tonnen klimaschädliches CO 2 einsparen.



Eine Wärmepumpe gewinnt ausserdem 80 Prozent der benötigten Heizenergie aus der Luft oder dem Erdreich – also aus umweltfreundlichen und zu 100 Prozent erneuerbaren Energieträgern.



Für die restlichen 20 Prozent Heizenergie braucht es Strom, da eine Wärmepumpe mit elektrischer Energie betrieben wird. Stammt der Strom für die Wärmepumpe aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlage, ist das gesamte Heizsystem nachhaltig.



2. Eine Investition, die sich rechnet

Da die Betriebskosten einer Wärmepumpe deutlich tiefer sind als die einer Ölheizung, spart man viel Geld. Pro Jahr können die Kosten bis zu 1500 Franken tiefer sein, da 80 Prozent der Heizenergie aus kostenlosen Energieträgern wie Luft oder dem Erdreich gewonnen werden.



Um den Umstieg auf erneuerbare Energie zu erleichtern, gibt es zudem Fördergelder. In einigen Kantonen erhält man bis zu 25’000 Franken für einen Heizsystemwechsel auf eine Wärmepumpe. Das macht eine Investition in eine Wärmepumpe auch finanziell interessant.



3. Höchste Leistung auch bei tiefen Temperaturen

Wer meint, dass Wärmepumpen nur bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt richtig funktionieren, täuscht sich. Selbst bei Minustemperaturen liefert die Wärmepumpe bis zu 65 Grad heisses Wasser, das es für Radiatorenheizungen braucht.



Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON liefern dank einer eigens dafür entwickelten Technologie auch bei minus 20 Grad Aussentemperatur noch genügend Energie für die Heizung. Dank solchen Leistungswerten können Wärmepumpen sowohl bei Sanierungs- wie auch bei Neubau-Objekten eingesetzt werden.

4.Heizungen, die man kaum hört

Wem der Lärm seiner jetzigen Heizung schlaflose Nächte bereitet, darf sich freuen: Wärmepumpen sind viel leiser als herkömmliche Heizkessel. In der Schweiz herrschen für Wärmepumpen sehr strenge Vorschriften in Sachen Lärmemissionen. Die Geräte von STIEBEL ELTRON erfüllen diese Vorgaben spielend und erzielen absolute Top-Werte. Ein leiser Betrieb ist also garantiert. Dank vielfältigem Zubehör können die Schallwerte noch weiter optimiert werden.



5. Komfortable Bedienung

Dank Hightech ist auch höchste Benutzerfreundlichkeit garantiert. So kann man beispielsweise kurz vor der Rückkehr aus den Ferien die Heizung zu Hause problemlos per Smartphone einschalten.



Vorbei ist auch die Zeit, als man in den Keller musste, um an der Heizung zu hantieren. Die Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON können einfach und bequem vom Handy, Tablet oder PC aus gesteuert werden. Zudem können Hausbesitzer über ihre verschiedenen Geräte immer auf die Daten der Heizung zugreifen und die Leistung steuern, ohne vom Sofa oder Schreibtisch aufzustehen.