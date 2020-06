L’écobilan des voitures électriques

Mobilité

En optant pour un véhicule électrique, on réduit considérablement ses émissions de CO 2 , pour autant que l’on tienne compte d’un facteur important.

Le bilan carbone des voitures électriques est régulièrement remis en cause en raison des quantités importantes de CO 2 qui sont libérées lors de la fabrication de leurs batteries. Mais qu’en est-il lorsque l’on considère le cycle de vie d’un tel véhicule dans son ensemble? D’un point de vue écologique, cela vaut-il vraiment la peine de passer à l’électromobilité?

Une étude actuelle de l’Institut Paul Scherrer donne une vue d’ensemble des atteintes à l’environnement dues aux voitures de tourisme équipées de différentes technologies de propulsion et étudie le bilan carbone des véhicules électriques.

Toutes les électricités ne se valent pas



L’une des conclusions principales de cette étude est que les voitures électriques génèrent beaucoup moins d’émissions de gaz à effet de serre que les véhicules à essence, diesel ou au gaz. À condition toutefois qu’elles soient alimentées par de l’électricité provenant de sources pauvres en CO 2 .



Cela signifie qu’il faut non seulement promouvoir l’électromobilité, mais aussi développer la production d’électricité issue des énergies renouvelables, comme l’hydraulique, l’éolien et le solaire.

Des tonnes de CO 2 en moins



Toujours selon cette étude, les importantes émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication d’une voiture électrique peuvent être compensées après environ 30’000 kilomètres grâce aux émissions moindres de ce type de véhicules lors de leur utilisation. Pour une durée de vie de 200’000 kilomètres, une voiture électrique économise aujourd’hui, en Suisse, environ 30 tonnes de CO 2 comparé à un modèle à essence.

Grande ou petite batterie?



C’est un fait, plus les batteries sont grandes, plus les atteintes environnementales générées par leur production sont importantes. Les voitures électriques sont aujourd’hui équipées de batteries de tailles diverses offrant une capacité de stockage et une autonomie variables. A l’heure actuelle en Suisse, une petite batterie ne pose pas vraiment de problème, car le réseau de stations de recharge publiques compte parmi les plus denses au monde.

Sur je-recharge-mon-auto.ch, vous pouvez obtenir facilement un aperçu de l’infrastructure de charge destinées aux véhicules électriques en Suisse. L’application indique en temps réel les bornes de recharge disponibles.