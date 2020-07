Die schönsten Wanderrouten in der Region Bern

Der Sommer ist da und damit der Wunsch, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Entdecke die perfekten Wandertipps der Region Bern für deine Sommerferien in der Schweiz.

Das idyllische Berner Oberland lädt insbesondere in den Sommermonaten zum Verweilen und Geniessen ein. Saftig grüne Wiesen mit traditionellen Bauernhäusern schmücken das Bild, während weniger bekannte Pfade zu wilden Schluchten und Wasserfällen führen. Am bequemsten reist man mit Zug und Bus an, so kann man eine Rundwanderung richtig geniessen, anstatt im Stau zu stehen.

Auf der Via Alpina von Kandersteg nach Adelboden

Diese malerische Wanderung beginnt in Kandersteg und führt von dort über blühende Alpweiden hin zu den Felswänden des Lohner Massivs. Dort erblickt man mit ein wenig Glück die trittsicheren Gämslein auf den Felsen. Danach geht es zur Bunderchrinde ins Engstligental nach Adelboden.

Dauer: 6 Std. 45 Min.

Länge: 16 km

Aufstieg/Abstieg: 1400 m/1250 m



Entdecke die Thunersee-Schlösser

Diese gemütliche Wanderung startet in Thun im Park des Schloss Schadau. Hinter dem Bahnhof überquert man zwei Holzbrücken, von denen aus das imposante Schloss Thun bestaunt werden kann, das stolz über der Stadt thront. Hinter dem Schlosspark Hünegg entern wir ein Schiff, das uns durch die «schönste Bucht Europas» zum Schloss Spiez bringt. Ein wunderbarer Ausflug mit Mittelalter-Flair für die ganze Familie.

Dauer: 3 Stunden

Länge: 9 Kilometer

Aufstieg/Abstieg: 220 m/215 m

Auf der Via Jacobi vom Bärenpark bis Rüeggisberg

Der Startpunkt liegt im Herzen von Bern: beim Bärenpark. Nach einem kleinen Besuch bei den knuffigen Tieren bricht man auf in Richtung Eiger, Mönch und Jungfrau. Grüne Wiesen und traditionelle Berner Bauernhäuser schmücken das Bild vor den schneebedeckten Gipfeln. Eine epische Wanderung fürs Wochenende.

Dauer: 5 Std. 45 Min.

Länge: 21 km

Aufstieg/Abstieg: 840 m/440 m

Uferwanderung am Brienzersee

Von Iseltwald aus wandert man fast durchgängig entlang des Ufers des blaugrün schimmernden Brienzersees. Unbedingt die Badehose für eine spontane Abkühlung einpacken! Am Ende erwarten uns die magischen Giessbachfälle, die über 400 Meter in die Tiefe donnern. Ist es dann schon spät am Nachmittag, kehrt man am besten im Belle-Époque Grandhotel Giessbach ein. Beinahe zugrunde gegangen, laden seine Mauern dank einer gross angelegten Spendenaktion in den Achtzigerjahren bis zum heutigen Tag zu einer idyllischen Übernachtung ein.

Dauer: 2 Stunden

Länge: 7 Kilometer

Aufstieg/Abstieg: 340 m/243 m

Bergwanderung vom Flueseeli aufs Flueseehöri

Diese Bergwanderung beginnt in Lenk Simmenfälle und geht von da zum Reibergli, «bi de sibe Brünne» zum Flueseeli, zur Flueseehöri zur Lenk. Vorbei an den imposanten Simmenfällen und an türkisfarbenen Bergseen führt uns diese Wanderung zum Wildstrubelmassiv. Ein eindrückliches Naturschauspiel auf 2137 Metern über Meer.

Dauer: 4 Std. 30 Min.

Distanz: 13 km

Aufstieg/Abstieg: 1067 m/1067 m