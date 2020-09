Das Abenteuer heisst Ticino

Im Frühling ruft das Tessin! Wir haben die schönsten Wanderungen für dich herausgesucht und schenken dir einen Luxus-Aufenthalt im wohl schönsten Gebiet der Schweiz.

Der Maultier-Pfad Intragna-Loco

Im Onsernonetal steht die Zeit still. Insbesondere auf dem Maultierpfad, der von Intragna nach Loco führt. Dieser Wanderweg beginnt und endet in historischen Dörfern mit malerischen Steinhäusern und führt durch die Siedlungen Pila, Vosa und Niva. Ein weiteres Highlight ist die Überquerung des Flusses Isorno, der durch die Schluchten der Gegend fliesst.

Dauer: 3 Stunden



Über die Tibetische Hängebrücke von Curzútt

Diese Wanderung führt durch eine pittoreske Landschaft und zu zahlreichen Panoramaaussichten. Das romanische Kirchlein San Bernardo, das Dorf Curzútt mit der aufwendig restaurierten Baustruktur und die dicht bewachsenen Laubwälder versetzen jeden Besucher in Ferienstimmung. Der Höhepunkt der Wanderung ist die längste tibetische Hängebrücke der Schweiz. 270 Meter spaziert man in schwebender Höhe über den Fluss Ticino.

Dauer: 4 Stunden



Weg der Wunder

Auf Italienisch bekannt als der «Sentiero delle meraviglie» führt dieser Rundwanderweg entlang des Flusstals der Magliasina von und bis Novaggio. Dabei besucht man die Dörfer Ponte di Vello und Aranno. Mit Moos bewachsene Trockenmauern, historische Mühlen, eine Hammerschmiede und die einzigartige Flora und Fauna des Flussgebietes sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Auch die Ruinen einer Burg und verlassene Goldminen lassen sich entdecken. Romantischer gehts fast nicht.

Dauer: 4 Stunden



Vier-Hütten-Rundtour um den Lukmanierpass

Man beginnt mit einer Talwanderung und steigt dann auf bis zum höchsten Punkt an der Capanna Cadlimo, wo nackte Felsen die wandernden Besucher erwarten. Von da steigt man hinab nach Süden, vorbei an klaren Bergseen in das Val Piora. Über den Passo dell’ Uomo geht es zurück zum Lukmanier, weiter auf den Passo di Gana Negra, hinein ins märchenhafte Capanna Bovarina. Zuletzt führt die Wanderung über den Passo Cantonil zur Capanna Dötra und weiter über das Croce Portera zurück zum Lukmanier. Eine Wanderung für Menschen, die die Zeit und Energie dafür haben, dem Alltag richtig zu entfliehen!

Dauer: 3 Tage mit 2 Hüttenübernachtungen



Von Monti della Motta auf die Cima di Sassello

Dieser beliebte Rundwanderweg führt zuerst zum imposanten Felszahn des Sassariente. Die Muraglia Polacca, eine gut anderthalb Kilometer lange, steinerne Riesenmauer aus dem Jahr 1949, gehört zu den Wegzeichen dieser Wanderung. Nach dem Sassariente besteigt man die Cima di Sassello auf der Riesenmauer. Vor diesem zweiten Gipfel breiten sich die Bündner, Tessiner und Walliser Alpen aus. Dazwischen glitzert der Lago Maggiore. Auch abwärts geht es wieder auf der Mauer bis zum malerischen Weiler Monti della Gana.

Dauer: 3,5 Stunden



Park der Breggia-Schluchten

Der Naturpark der Breggia befindet sich im unteren Valle di Muggio, zwischen Castel San Pietro, Balerna, Morbio Inferiore und Morbio Superiore. Diese Naturlandschaft offenbart Felsen, die auf Hunderte Millionen Jahre zurückgehen. Um den Park zu besichtigen, sind zwei Strecken zu empfehlen. Die erste Strecke geht von der Ghitello-Mühle aus und führt bis zu einer andern Mühle (Mulin da Canaa). Am Fluss stösst man auf Zeugen der Geschichte, so das alte Zementwerk, die Brauerei und das Zementwerk der Saceba. Die zweite Strecke führt vom «Mulin da Canaa» zum Ghitello. Das Schichtgestein, das im Flussbett um die Mühle sichtbar wird, ist das älteste im ganzen Naturpark.

Dauer: individuell