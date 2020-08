Kraft tanken am Gletscher

In der Aletsch Arena auf Riederalp, Bettmeralp und Fiesch-Eggishorn erwarten dich ein fantastischer Blick auf den 23 Kilometer langen Grossen Aletschgletscher und die schönsten Viertausender der Alpen sowie würzig-frische Luft.

Mitten im Herzen des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch stehen zahlreiche «Energie-Zapfsäulen» für erholungsbedürftige und abenteuerlustige Besucher bereit.

Energy-Tipp 1: Kraftort Aletsch Arena

Für Sportbegeisterte und Naturliebhaber ist die Aletsch Arena das Paradies auf Erden. Erlebe auf Gebirgstouren entlang von mehr als 300 Kilometer Wanderwegen die einmalige Bergwelt oder tanke im geschützten Aletschwald Ruhe und Kraft. Doch auch auf Strandfeeling musst du nicht verzichten. Der Bettmersee lädt mit Beachvolleyball-Feld, Bootsvermietung, Steg und Feuerstellen zum Baden und Entspannen ein. Wer es ruhiger mag, wagt sich zum idyllischen Blausee hoch über der Riederalp oder an den mystischen Märjelensee.

Energy-Tipp 2: Mountainbiken

Die Aletsch Arena bietet über 100 Kilometer Mountainbike-Trails. Ein Highlight ist der «Stoneman-Glaciara». Folge seinem Ruf! Der schweizweit exklusive Mountainbike-Trail führt über 127 Kilometer und 4700 Höhenmeter vorbei an Gletschern, Bergdörfern und spektakulären Gipfelpanoramen.

Energy-Tipp 3: Gletscher sehen und spüren

Gletschererlebnisse gibt es am Grossen Aletschgletscher so einige. Der Faszination des 23 Kilometer langen Eisstromes kann sich niemand entziehen. Die View Points Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn sind atemberaubende Aussichtsberge, die auch bequem per Seilbahn erreichbar sind. Der gewaltige Eisgigant birgt auch jede Menge Mythen und Geheimnisse. Auf einer geführten Gletschertour kommt man dem riesigen Eisstrom ganz nah. Erfahre mehr über ihn oder engagiere dich gleich selbst für den Schutz dieser prachtvollen Gletscher- und Bergwelt.

Energy-Tipp 4: Mit der Familie

Die Aletsch Arena gehört mit ihren Ferienorten Riederalp, Bettmeralp und Fiesch-Eggishorn zu den ausgezeichneten Familien Destinationen in der Schweiz. Action, Spiel und Spass stehen beim wöchentlichen Gletschi-Kinderanimationsprogramm und dem coolen Jugendprogramm an erster Stelle.

Weitere Erlebnisse am grössten Eismeer der Alpen findest du auf aletscharena.ch.