Arosa Lenzerheide – wo Action auf Entspannung trifft

Gerade in der warmen Saison locken die kühlen Berge. Steige in die Höhe und erkunde Arosa Lenzerheide.

Ob biken, wandern oder gemütlich den Bergsee entlang – Arosa Lenzerheide bietet für jeden Geschmack das Richtige. Und das inmitten eines traumhaften Alpenpanoramas. Ob sportlich, gemütlich oder mit der Familie: Für jeden Ausflug-Typ ist etwas dabei.



Tierisch: Das Arosa Bärenland

Die drei Bären Napa, Meimo und Amelia fristeten einst ein schreckliches Dasein in winzigen Käfigen in Osteuropa. Zusammen mit der Tierschutz-Organisation Vier Pfoten wurden die Tiere aus ihrer misslichen Lage befreit und bekamen in Arosa ein artgerechtes Zuhause. Von einer Plattform im Arosa Bärenland aus können die Tiere von Juni bis Ende Oktober von Besuchern beobachtet werden.



Sportlich: Im Lenzerheide Bikepark den Berg runterrasen

Zwischen der Mittelstation Scharmoin und der Talstation Rothorn finden Mountainbiker im Lenzerheide Bikepark einen abwechslungsreichen Spielplatz. Vom Anfänger bis zum Profipiloten findet auf den insgesamt fünf Strecken jeder etwas Passendes: von der FLOWline, die auch Ungeübte bewältigen können, bis hin zur anspruchsvollen Profistrecke STRAIGHTline, auf der dieses Jahr der UCI Mountain Bike World Cup ausgetragen wird.



Wandern und Lernen: Die Themenwege in den Bergen von Arosa

Was wäre ein Ausflug in die Höhe ohne eine Wanderung? Es gibt wohl wenig Schöneres, als in gemütlichem Tempo in die einmalige Natur einzutauchen. Auf den Themenwegen in den Bergen oberhalb von Arosa lässt sich zudem noch einiges über Flora und Fauna dazulernen. Zum Beispiel auf dem Eichhörnliweg, wo Kinder die putzigen Tierchen mit ein wenig Glück füttern können.

Nass: Per Stand-up-Paddel über den Heidsee

Manchmal ist die beste Abkühlung ein Sprung ins Wasser. Der auf 1500 Metern gelegene Heidsee wird im Sommer bis zu 20 Grad warm. Sein idyllischer Sandstrand lädt nicht nur zum Baden ein, auch auf den Beachvolleyball-Feldern oder in Windsurf- oder Segelkursen kommen Sportliche auf ihre Kosten.



Noch nicht genug? In der Bildstrecke findest du noch mehr Tipps zu Arosa Lenzerheide.