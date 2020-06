Im Herbst durch die Schweiz reisen

Der Herbst lockt mit seinem prächtigem Farbenspiel zu einem Ausflug durch die Schweiz. Informiere dich in der Bildstrecke über die Reise-Highlights der Schweiz im Herbst.

Buntes Laub, spektakuläres Wetter und die schönsten Sonnenuntergänge des Jahres: Es gibt viele Gründe, sich auf den Herbst zu freuen. Zwischen September und dem vierten Advent ist zudem die ideale Zeit für einen Ausflug. Die Hochsaison ist vorbei und somit sind selbst beliebte Reiseziele nicht mehr überfüllt. Die Schweiz trumpft dabei auch im Herbst mit ihrer Vielfalt auf. Von Zugreisen entlang spektakulärer Alpenpanoramen bis hin zum Kurztrip ins Tessin, wenn im Norden der Hochnebel festsitzt.

Beim Planen einer solchen Reise hilft das Switzerland Travel Centre. Die Berater schnüren auf Wunsch ein Paket, das ganz auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Zugfahrt im Glacier Express mitten durch die Alpen? Nach dem Aussteigen wartet in Zermatt eines der zahlreichen Wellness-Hotels. Oder du steigst stattdessen in St. Moritz in den weltberühmten Bernina Express. Nach einer Übernachtung im mediterranen Lugano kannst du in einem Risotto-Workshop in San Rocco deine Kochkünste verfeinern. Wer in seinen Ferien auch gerne mit anpackt, entscheidet sich vielleicht für eine Erlebniswoche in einem Bergbauernhof.

Das Switzerland Travel Centre kümmert sich dabei um die gesamte Planung. Angefangen bei den ÖV-Tickets über die Übernachtungen bis hin zu den Kursen. So muss man auf seinem herbstlichen Ausflug nur noch darauf achten, zu geniessen.