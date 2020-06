Wärmeverluste aufspüren und Geld sparen

Die einfachste Lösung für Eigentümer, Wärmeverluste aufzuspüren? Eine Energieschwachstellen-Erkennung durch Wärmebilder. Raiffeisen bietet Ihnen jetzt für nur 100 Franken Wärmebilder Ihrer Immobilie.

Die während den letzten zwei Wintern erstellten Wärmebilder zeigten es eindrücklich: Bei zwei Dritteln der Gebäude besteht akuter Sanierungsbedarf. Bei einem weiteren Drittel sollte langfristig eine energetische Modernisierung geplant werden.



Nachhaltige Investitionen, die sich rechnen



Jede Modernisierung ist zu Beginn mit grösseren Kosten verbunden. Auf lange Sicht zeigt sich aber, dass sich diese Investitionen durchaus rechnen. Die energetischen Einschätzungen zeigen, dass im Schnitt 41 Prozent Energie eingespart werden kann, was einer Kostenersparnis von rund 2400 Franken pro Jahr entspricht. Und es gibt etliche weitere Faktoren, die mitberücksichtigt werden können: So fallen etliche Kosten einer Modernisierung früher oder später sowieso an, wie zum Beispiel die Heizung, die ersetzt werden muss.



Wärmebilder geben einfach und schnell Einblick in den energetischen Zustand der Gebäudehülle. Einen ganzheitlichen Hinweis auf das Energiesparpotenzial einer Immobilie, d.h. inklusive Heizung und Warmwasseraufbereitung, gibt die energetische Einschätzung, die den Bestellern von Wärmebildern zusätzlich mitgeliefert wird.



Professionelle Unterstützung inbegriffen

Raiffeisen hat sich zum Ziel gesetzt, das allgemeine Bewusstsein für energetisches Modernisieren zu stärken und Besitzer von Wohneigentum unverbindlich ins Bild zu setzen und zu unterstützen. So bietet Ihnen Raiffeisen Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera an, die Energieverlust-Zonen sehr eindrücklich anhand der Farben darstellt.



Jetzt informieren!