Das Zuhause der Zukunft

Ein Smart Home macht mittels futuristischer Technologie das Leben zu Hause leichter. Bist du bereit für die Zukunft?

Unsere Welt gleicht mehr und mehr einem Science-Fiction-Film. Zwar lassen fliegende Autos immer noch auf sich warten, doch ein Grossteil unserer heutigen Technik hätte vor ein paar Jahrzehnten noch richtig futuristisch gewirkt. Besonders fällt auf, wie die neusten Gadgets immer schlauer oder eben smarter werden. Neben dem Smartphone, also dem schlauen Telefon, das aus kaum einer Hosentasche mehr wegzudenken ist, sollte man auch das schlaue Zuhause, das sogenannte Smart Home, nicht vergessen.

Und was kann deine Wohnung?

Was macht ein Smart Home denn schlauer als ein normales Zuhause? Vor allem, dass die vielen Elemente eines Haushalts miteinander verknüpft sind und zentral angesteuert werden können. Herz und Hirn des smarten Heims bilden dabei Sprachassistentinnen wie Alexa oder Siri. Über ein passendes Gerät lassen sie sich ansprechen und warten auf Anweisungen. Sie sind wie neue Mitbewohnerinnen – bloss, dass sie immer gehorchen und direkten Zugriff haben auf all die schlauen Elemente deiner Wohnung.

Der Fantasie sind dabei wenige Grenzen gesetzt. Es ist langsam Schlafenszeit? Alexa dimmt für dich die Lichter im Flur. Morgens ist es kalt? Sag Siri, sie soll, kurz bevor du aufstehst, die Fussbodenheizung im Bad anstellen. Der Esszimmer-Boden ist verkrümelt? Ein «Alexa, saug den Boden» genügt, und der Roboter-Staubsauger macht sich ans Werk. Es klingelt an der Tür und man liegt gerade gemütlich auf dem Sofa? Hat man passende Türschlösser eingebaut, entriegeln sie sich auf Befehl von selbst.

Die Reise geht weiter

Die Technologie ist noch jung und wird ständig verbessert. Beinahe im Wochentakt kommen neue Geräte hinzu, die sich in das Smart Home integrieren lassen. In der Zwischenzeit am besten zurücklehnen, Siri ein bisschen Musik spielen lassen und von der nicht mehr allzu fernen Zukunft träumen.