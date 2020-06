So sparst du richtig Geld beim Waschen

Was muss man bei der Anschaffung einer nagelneuen Waschmaschine dringend beachten? Erfahre hier alles zum Thema energetisches Waschen und gewinne eine Waschmaschine A+++ im Wert von 1555 Franken von Brack.ch.

Beim Kauf einer neuen Waschmaschine sollte – neben Funktionen, Fassungsvermögen und Qualität – auch die Energieeffizienz eine wichtige Rolle spielen. Ist das Gerät möglichst energieschonend, dankt nicht nur die Umwelt, sondern vor allem nachhaltig auch der Geldbeutel. Hohe Energieeffizienz ist nämlich in den meisten Fällen auch gleichbedeutend mit niedrigen laufenden Kosten.

Doch woran wird diese Energieeffizienz eigentlich gemessen?

Grundsätzlich definiert man Energieeffizienz durch das Ergebnis einer Aufwand-Nutzen-Rechnung. Bei Waschmaschinen liegt der Nutzen, wie der Name schon sagt, beim Waschen. Je weniger Aufwand (also Energie) das Gerät hierbei benötigt, um das erwünschte Ergebnis (saubere Wäsche) zu erreichen, umso besser ist die Einstufung.

Simpel erklärt. Natürlich fliessen in diese Berechnung noch Faktoren wie Fassungsvermögen und Grösse mit ein. Anhand des so berechneten Verbrauchs erfolgt sodann die Einordnung in verschiedene Effizienz-Klassen. Handelsüblich sind hierfür die mysteriösen Bezeichnungen A+, A++ und A+++.

Ist A+++ immer die beste Wahl?

Grundsätzlich sagt das Label A+++ aus, dass die so bezeichnete Maschine in der höchsten – also somit auch energiesparendsten – marktüblichen Klasse angesiedelt ist. Damit einher geht üblicherweise leider auch ein etwas höherer Anschaffungspreis. Doch die Investition lohnt sich – und führt, wie schon eingangs erwähnt, zu duftend-sauberer Wäsche, ohne auf lange Sicht für böse Überraschungen auf der Nebenkostenabrechnung zu sorgen. Wenn auch die höchste offizielle Effizienzkategorie, kann A+++ dennoch weiter unterboten werden - was zu noch günstigerem Waschen führt. Viele Maschinen von Electrolux unterbieten den höchsten Branchenstandard um mehr als die Hälfte. Die Maschine WASL6IE300 hat sogar das Lable "A+++ -65%" bekommen. Was bedeutet, dass sie nochmals rund zwei Drittel sparsamer ist, als die effizienteste Kategorie verlangt.