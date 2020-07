Das smarte Heizgerät für dein Zuhause

Mit diesem intelligenten neuen Gadget kannst du die Temperatur in deinen eigenen vier Wänden mit wenigen Klicks von überall steuern. Mit etwas Glück kannst du tado°, den smarten Thermostat, auch gewinnen.

Der Herbst steht vor der Tür. Bald werden die Heizungen wieder aufgedreht. Doch wieso muss das immer noch von Hand geschehen? Schliesslich kannst du heute schon viele Haushaltsgeräte – vom Radio bis zur Kaffeemaschine – ganz praktisch via App bedienen. Mit dem smarten Heizkörper-Thermostat von tado° steuerst du die Temperatur in deinem Zuhause von jedem beliebigen Ort aus.

Das Starterkit beinhaltet den namensgebenden Thermostat, der mit 95 Prozent der Schweizer Heizkörper kompatibel ist, sowie eine Internet Bridge. Diese erlaubt es, die Temperatur in deiner Wohnung online zu steuern. Ob per App, Tablet oder PC ist dabei egal. Du musst dafür auch nicht zu Hause sein. Dauert es im Büro mal länger, reichen wenige Klicks und dein Heim wärmt sich schon mal auf. Besitzt du bereits einen Smart-Home-Assistenten wie etwa «Alexa» oder «Google Home», lässt sich der Thermostat auch ganz leicht in dein bestehendes Setup integrieren.





tado° Starterkit

Natürlich kannst du grundsätzlich jeden Heizkörper in deiner Wohnung auf diese Art erweitern und hast so das Klima in jedem Zimmer stets im Griff. Das ist nicht bloss komfortabel, sondern spart auch Energie und Geld. tado° verspricht, dass sich dadurch bis zu 31 Prozent deiner Heizkosten einsparen lassen. Und solltest du bis nach spätestens einem Jahr nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein, bekommst du selbstverständlich dein Geld zurück.