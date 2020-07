Les nouveaux systèmes de chauffage sont intelligents

Les systèmes de chauffage intelligents reconnaissent les besoins des utilisatrices et utilisateurs et règlent les radiateurs en conséquence. La chaleur est ainsi utilisée efficacement, pour le bien de l’environnement et celui du porte-monnaie.

En Suisse, les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation d'énergie et d’environ un tiers des émissions de CO2. Il est évident qu’une intervention est ici nécessaire pour remplir les objectifs énergétiques et climatiques ambitieux du Conseil fédéral. Les solutions «smart» jouent là un rôle important. En effet, les systèmes de chauffage intelligents assurent une température ambiante bien mieux adaptée aux besoins que les thermostats classiques.

Certains d’entre eux tiennent même compte de l’ouverture des fenêtres, de la présence éventuelle de quelqu’un ou des prévisions météorologiques annonçant du soleil – et réduisent alors automatiquement la puissance du chauffage. Cette utilisation efficace de la chaleur ménage l’environnement et le budget. Enfin, un tel système permet d’améliorer le confort en général.

Deux variantes

En résumé, il est possible de se chauffer de manière énergiquement efficace soit grâce à des robinets thermostatiques intelligents, soit grâce à des régulateurs de chauffage intelligents. Les premiers offrent le moyen le plus simple et le plus avantageux de régler la température. Ce type de thermostat est installé sur chaque radiateur. Chaque pièce peut ainsi être chauffée selon les besoins. Bon à savoir: si vous êtes locataire, il convient de demander l’accord du propriétaire ou de la gérance avant d’installer des thermostats intelligents.

Les propriétaires qui souhaitent rénover leur maison et changer leur installation de chauffage font le bon choix en optant pour un système géré de manière centralisée par Internet. Idéalement, il faut choisir un produit qui peut être complété à tout moment. Les régulateurs de chauffage intelligents accèdent directement à la chaudière. Contrairement aux thermostats classiques qui gèrent souvent la production de chaleur uniquement sur la base de la température extérieure, une chaudière équipée d’un dispositif de réglage intelligent ne produit de la chaleur que quand cela est vraiment nécessaire à l’intérieur du logement.

En fonction de l’emplacement et du type de bâtiment, cela peut permettre d’économiser jusqu’à 50% de la consommation de chauffage. Dans le meilleur des cas, l’investissement est amorti au bout de cinq ans, mais le plus souvent après dix ans. Différents facteurs entrent ici en jeu. La qualité de l’isolation du bâtiment est par exemple importante, tout comme les capacités du système choisi.

Commande à distance via une application

Il y a quelque temps, Jörg Schmill et Nelly Lang ont installé dans leur maison individuelle un système de chauffage intelligent comprenant des robinets thermostatiques et des régulateurs de chauffage. Ils avaient de bonnes raisons: «Notre maison est relativement grande et a de nombreux radiateurs. Nous sommes souvent absents durant la journée et cherchions donc une solution pour réduire notre consommation de chauffage, sans devoir constamment régler les thermostats manuellement. Un système de chauffage intelligent nous a semblé être la solution idéale», explique Jörg Schmill. La commande à distance via une application en est le principal avantage. «Si je rentre plus tôt que prévu du travail, je peux augmenter le chauffage depuis le train», commente Nelly Lang.

Ces systèmes de pilotage à distance sont aussi très intéressants pour les résidences secondaires. Car les quelque 700 000 logements de vacances suisses, qui restent vides pendant plus de 300 jours par an, sont chauffés tout au long de l’hiver. Un gaspillage énorme: selon les calculs de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), il serait possible d’économiser 2000 gigawattheures chaque année, soit environ 3% de la consommation énergétique des ménages suisses.



Source: brochure «Le chauffage intelligent»