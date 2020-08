Les énergies renouvelables suffiraient-elles?

Grâce au vent, à l’eau et au soleil, il serait possible de couvrir, dès 2050, les besoins en énergie de 139 pays. C’est en tout cas ce dont sont convaincus le professeur d’ingénierie environnementale américain Mark Z. Jacobson et son équipe de chercheurs.

Presque tout le monde s’accorde sur un point: il faut réduire les émissions de CO2, qui proviennent principalement de la combustion des combustibles fossiles. D’ici au milieu du siècle, le secteur de l’électricité ne devrait plus recourir au charbon, au pétrole ni au gaz. Pour atteindre cet objectif ambitieux, une transition énergétique au niveau mondial est nécessaire. Nous devons nous tourner vers les énergies renouvelables comme l’hydraulique, le solaire et l’éolien. Mais cela est-il réalisable? Mark Z. Jacobson, professeur d'ingénierie civile et environnementale à l’Université de Stanford, et son équipe de chercheurs en sont convaincus. Pour leur étude, ils ont passé en revue les données nationales de 139 pays sur la consommation d’énergie, les transports, le chauffage et la climatisation, l’industrie, l’agriculture, la sylviculture, ainsi que la pêche. A l'aide de divers modèles informatiques et de calculs, ils ont démontré qu’à l’avenir, l’approvisionnement en énergie pourrait être entièrement assuré par le solaire, l’éolien et l’hydraulique. Selon cette étude, le marché du travail en ressortirait également gagnant. La création de valeur, ou plutôt la production d’énergie sur le territoire national permettrait de créer des emplois supplémentaires. Les chercheurs estiment à 24 millions le nombre de nouveaux jobs. Cela empêcherait également 4 millions de décès dus à la pollution atmosphérique chaque année.

Généralement bien accueillies, les thèses formulées par les chercheurs ont aussi parfois été qualifiées d’irréalistes. Voici les trois points principaux qui ont été critiqués et les réponses apportées par Jacobson et son équipe.



Eau, vent, soleil: pas possible partout

C’est vrai et c'est la raison pour laquelle les chercheurs ont utilisé leurs données pour établir différents scénarios dans divers domaines. A Singapour par exemple, où il ne reste plus beaucoup de place pour des éoliennes, des panneaux solaires ou des centrales hydroélectriques, il faudrait investir dans des installations solaires en mer. L’Irlande, la Namibie ou le Nicaragua pourraient quant à eux tirer une petite partie de leur énergie de la puissance des vagues.

Un tel tournant n’a pas de prix

Pour les chercheurs américains, il est clair qu’une telle transition énergétique a un prix. La facture d’une telle démarche n’aura encore jamais été aussi élevée. Ils estiment que les coûts pour les séjours hospitaliers, les dommages environnementaux et l’approvisionnement en énergie ne représenteront qu’un quart de ce que coûte le système actuel basé sur le charbon, le pétrole et le gaz comme fournisseurs d’énergie. Concrètement, cela signifie que si les 139 pays passaient entièrement aux énergies renouvelables (solaire, éolien et hydraulique) en 2050, ils pourraient économiser quelque 51 billions de dollars sur les coûts liés au climat et à la pollution atmosphérique.



Les énergies renouvelables, c’est bien, mais c’est encore mieux d’économiser l’énergie

Pour Jacobson et ses collègues, il est évident que les conséquences positives d’un tel changement ne concerneront pas seulement la protection du climat. Ils ont calculé que si la transition réussit, les besoins en énergie au niveau international diminueraient en principe d’environ 42,5%. Et cela non seulement parce que l’électricité est plus efficiente que l’énergie produite à partir de combustibles fossiles, mais aussi parce qu’il n’y aura notamment plus besoin d’énergie pour produire et transporter le gaz et le pétrole.