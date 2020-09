Comment rafraîchir les îlots de chaleur urbains

Le phénomène des îlots de chaleur urbains n’épargne pas la Suisse. Plus il fait chaud en été, plus il faut refroidir les zones urbaines et les bâtiments. La demande pour des méthodes énergiquement efficientes est en forte hausse.

Pendant plusieurs jours, il n'y avait pas d’air dans les rues. Sur les places asphaltées, c’était la fournaise. La dernière vague de chaleur est passée, mais d’autres viendront forcément, car sous nos latitudes aussi les périodes de canicule sont de plus en plus fréquentes.

Quand il fait chaud, les gens sont moins productifs. La chaleur présente aussi des risques pour la santé. Les climatiseurs offrent certes une solution simple, mais ce sont de véritables gouffres énergétiques qui plus est nocifs pour l’environnement. Les privés, les entreprises et les communes cherchent donc des moyens pour rafraîchir leur intérieur, les bâtiments et même des quartiers entiers, de manière efficace et économe en énergie.

Les urbanistes de la ville de Bâle ont reconnu l’importance des méthodes de refroidissement naturel. Le quartier d’Erlenmatt est conçu de manière à ce que la circulation de l'air provenant des zones rurales soit assurée. A Sion, afin de faire baisser la température, la municipalité a opté pour plus d’espaces verts, une nouvelle organisation des plantations et des revêtements de routes plus clairs.

Les propriétaires d’immeubles misent aussi sur des systèmes de refroidissement énergétiquement efficients: le centre de calcul de Swisscom à Berne (Wankdorf) dispose sur son toit d’un système d’évaporation d’eau de pluie. A Milan, les façades des tours d’habitations du «Bosco Verticale» (forêt verticale), conçues par le célèbre architecte Stefano Boeri, sont couvertes d’arbres, d’arbustes et de petites plantes qui ombragent et rafraîchissent les intérieurs. Des projets de façades végétales similaires existent aussi en Suisse, notamment à Chavannes-près-Renens (VD) et sur l’aire de Suurstoffi près de Rotkreuz (ZG).

Mais que faire lorsque l’on ne vit pas dans les tours du «Bosco Verticale» ou que l’on ne travaille pas dans un bâtiment rafraîchi de manière énergiquement efficiente? Voici quelques conseils: