PME: réduisez vos coûts énergétiques

Grâce à des mesures simples, les PME pourraient réduire leurs dépenses énergétiques de 10 à 15%.

Certaines petites et moyennes entreprises payent chaque année entre 20’000 et 300’000 francs pour leur consommation d’énergie. Cela concerne les quelque 80’000 PME suisses qui ont besoin de beaucoup d’énergie pour leur production. Chacune d’elles consomme entre 100’000 et 500’000 kilowattheures d’électricité par an. Ce qui équivaut à la consommation de 20 à 100 ménages. A cela s’ajoute encore plus de 10’000 litres de carburant et 500’000 à 5 millions de kilowattheures d’énergie thermique. Une quantité phénoménale! Grâce à quelques mesures simples, ces PME pourraient non seulement économiser beaucoup d’énergie, mais aussi réduire leur facture énergétique de 10 à 15%. En chiffres, cela signifie que sur une facture de 30'000 francs pour l’électricité, le chauffage et le carburant, on pourrait réaliser rapidement entre 3000 et 4500 francs d’économies par an.



Réduire les coûts grâce à un conseil

PEIK, la plateforme de l’efficacité énergétique pour les PME, fournit une aide et des conseils spécialisés à toutes les petites et moyennes entreprises qui souhaitent faire analyser leurs potentiels d’économies d’énergie. Les PME intéressées disposent des trois options suivantes:



Lors d’un conseil d’orientation, qui peut se faire en ligne ou par téléphone, vous obtenez gratuitement une première estimation approximative de vos potentiels d’économie énergétique et financier. Vous recevez en outre des indications concernant les prestations de conseil et d’encouragement proposés par les cantons, les villes, les fournisseurs d’énergie et d’autres organisations.



L’audit énergétique va un peu plus loin. Vous choisissez alors des conseillers PEIK au sein d’un pool de spécialistes. Ceux-ci analysent sur site la consommation énergétique de votre PME. Ils élaborent ensuite des propositions concrètes des mesures à prendre et établissent les coûts et les durées d’amortissement. SuisseEnergie prend en charge 50% des coûts de l’audit énergétique (montant maximum: 1500 francs).



A la suite de cet audit, vous pouvez également demander un accompagnement durant la mise en oeuvre. Les conseillers et conseillères PEIK vous soutiennent alors au cours de la réalisation des mesures et vous aident à établir les demandes d’offres ou de subventions. La participation de SuisseEnergie s’élève dans ce cas à 500 francs maximum.



Retrouvez de plus amples informations sur www.peik.ch/fr/