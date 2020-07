Flexibles Carsharing, das dem Zeitgeist entspricht

Gerade urbane Menschen brauchen nicht jeden Tag ein Auto, obwohl es manchmal enorm praktisch sein kann. Dank Mobility-Go stehen Ihnen alle Vorteile eines eigenen Autos zur Verfügung, ohne dass Sie sich um einen Parkplatz, Tanken oder Unterhalt kümmern müssen.

Einmal für die ganze Woche einen Grosseinkauf erledigen. Oder spontan einen Ausflug an einen richtig abgelegenen Ort machen. Obschon die Schweiz über ein vorbildliches ÖV-System verfügt, gibt es viele Trips, die mit dem Auto einfacher und stressfreier zu bewältigen sind. Doch gerade im urbanen Raum ist ein eigenes Fahrzeug oft eine Last und mit unnötig hohen Kosten verbunden. Teures Parkplatzmieten, Unterhalt, Reifenwechsel und Tanken – das geht auf Dauer richtig ins Geld. Und seien wir mal ehrlich – auch die Umwelt freut sich über jedes Auto weniger auf der Strasse. Am einfachsten geht das mittels Carsharing. ETH-Wissenschaftler haben in einer Studie errechnet, dass mit Carsharing vier Privatautos ersetzt werden.

Genau hier springt Mobility-Go in die Bresche. Das sogenannte «Free-Floating»-Carsharing hat den Vorteil, dass man nicht mehr meilenweit bis zum fixen Mobility-Parkplatz wandern muss. Stattdessen werden die Autos in grossräumigen Innenstadt-Zonen abgestellt. Einfach mit der App überprüfen, wo das nächste Mobility-Go steht, mit der Keycard aufschliessen, einsteigen und losfahren.

Dafür brauchen Sie bloss einen Schweizer Fahrausweis sowie eine Kreditkarte. Einmal für 25 Franken bei Mobility registriert, liegt zwei Tage später die Kunden-Karte in Ihrem Briefkasten. Die Strassen stehen Ihnen ab jetzt offen. Eine Minute kostet 49 Rappen – Treibstoff, Steuer und Versicherung alles inklusive. Das Tanken, Waschen und Reifenwechseln übernehmen die Service-Mitarbeiter jeweils zwischen den Fahrten.

Wenn der Wagen länger benötigt wird, wird es sogar noch günstiger. Eine Stunde kostet maximal 25 Franken, ein ganzer Tag sogar nur 125 Franken. Das ist konkurrenzlos günstig und erspart erst noch den ganzen Papierkram, der bei klassischen Autovermietungen anfällt. Den Routen sind dabei keine Grenzen gesetzt, auch eine Fahrt ins Ausland liegt drin. Am Ende stellt man das Auto einfach irgendwo innerhalb der innerstädtischen Mobility-Go-Zonen auf einem öffentlichen Parkplatz, wo die Anwohnerparkkarte gültig ist, wieder ab.

In Zürich stehen ausserdem 200 rote Elektro-Roller im Free-Floating Prinzip zur Verfügung. Auch hier gilt: Einfach über die App buchen, los fahren und auf einem öffentlichen Zweirad-Parkplatz im Geschäftsgebiet wieder abstellen. Die Minute kostet hier 39 Rappen, für 9 CHF können Sie den Roller eine halbe Stunde benutzen.

Mobility-Go wird momentan in Genf und Basel mit insgesamt 230 Fahrzeugen angeboten. Weitere Städte werden jedoch schon bald folgen. Die Genfer Flotte besteht aus Biogas-betriebenen Fahrzeugen und die Basler Flotte wird durch voll-elektrifizierte e-Golfs ergänzt. Kunden werden zudem regelmässig mit attraktiven Spezialangeboten belohnt. Registrieren Sie sich am besten gleich jetzt auf Mobility-Go und werden Sie so Teil der Community.