In Schweizer Gebäuden steckt viel Potential

Nachhaltiges Bauen ist wichtig, aber auch anspruchsvoll. Ein relevantes Hilfsmittel sind Standards und Labels, wie das 2013 geschaffene Konzept SNBS zeigt.

Nachhaltigkeit heisst, Lebensraum und Ressourcen zu schonen. Und zwar so, dass wir heute wie auch in der Zukunft davon profitieren und die Lebensqualität erhalten bleibt. Das Bauen spielt dabei eine gewichtige Rolle. Die Baubranche ist nämlich verantwortlich für 40 Prozent des Ressourcen- und Energieverbrauchs, des CO2-Ausstosses und des Abfallaufkommens. Nachhaltiges Bauen basiert auf einem 3-Säulen-Modell mit den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Die Anforderungen aus allen drei Bereichen sind nicht immer problemlos unter einen Hut zu bringen. Es gilt, gute Lösungen zu finden.



Standards für mehr Durchblick

«Ein wichtiges Hilfsmittel beim nachhaltigen Bauen sind Standards und Labels, wie es sie im Hochbau bereits gibt. Das bekannteste Schweizer Label Minergie setzt auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Komfort. Minergie kann um den Zusatz «Eco» erweitert werden, womit die beiden Themen Gesundheit und Bauökologie berücksichtigt werden.» In Zusammenarbeit mit dem Verein eco-bau wurde es später um den Zusatz «Eco» erweitert, womit auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte teilweise berücksichtigt werden. Mit dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz, kurz SNBS Hochbau, schuf man 2013 ein gesamtheitliches Konzept. Der SNBS macht es möglich, die Bedürfnisse von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichermassen und umfassend in Planung, Bau und Betrieb mit einzubeziehen.



Labels im Überblick

Je nach Bauprojekt eignet sich aber auch ein einfacherer Standard als der SNBS. Um herauszufinden, welches Label das passende ist, hilft die ständig aktualisierte Landkarte der Standards und Labels. Als Faustregel gilt: Einfache Standards passen zu kleineren Projekten, umfassende zu grösseren.



Gute Beispiele

In den letzten Jahren wurden einige Gebäude nach dem Standard SNBS zertifiziert. Eines der Pilotprojekte 2013 war das Verwaltungszentrum des Bundes (im Bild oben) am Guisanplatz in Bern, das nun Ende Mai 2019 als erstes die SNBS-Platin-Zertifizierung erhielt und in Betrieb ging. Das Dienstleistungsgebäude «Twist Again» im Berner Stadtteil WankdorfCity erhielt bereits früher das Zertifikat. Ein weiteres Objekt ist die Gartensiedlung Winzerhalde in Zürich und auch das neue Service Office von Ikea in Spreitenbach erhielt das Zertifikat mit dem Niveau «Gold». Ganz aktuell wird im Juni 2019 das «Olympic House» des Internationalen Olympischen Komitees IOC in Lausanne eingeweiht. Ein futuristisches Bürogebäude, das in einem öffentlich zugänglichen Park steht, rund 300m vom Seeufer entfernt.