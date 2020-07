Ein Qualitätslabel für Start-ups

Die Initiative «SEF4KMU» überprüft die Wachstumspläne junger und kleiner Firmen. Gut aufgestellten Unternehmen winkt dabei ein wertvolles Zertifikat.

Für Start-ups oder andere junge Firmen ist es oft nicht leicht, ihre Strategie optimal an den Markt anzupassen. Frische Augenpaare von Experten, die sich mit unternehmerischem Wachstum auskennen, können dabei helfen. Die Wachstumsinitiative «SEF4KMU» bietet frischgebackenen Unternehmern einen kostenlosen Strategie-Check an. Dabei greift die Initiative auf ein umfangreiches Netzwerk aus verschiedensten Wirtschaftsvertretern zurück. Unter anderem kooperiert «SEF4KMU» auch mit EnergieSchweiz, um Projekte zu unterstützen, die erneuerbare Energien fördern und die Energieeffizienz der Schweiz steigern.

Der Prozess des Strategie-Checks gliedert sich in mehrere Schritte. Nach der Anmeldung prüft «SEF4KMU» die Business-Präsentation sowie den aktuellen Jahresabschluss. Ist hierbei alles im grünen Bereich, wird auf Basis weiterer Unterlagen eine individuelle Expertengruppe aus Fachleuten und erfahrenen Unternehmern zusammengestellt. Bei einem rund dreistündigen Firmenbesuch diskutieren Firmenchefs und Experten dann die Wachstumspläne von Jungunternehmen.

Überzeugt eine Firma, darf sie sich über das begehrte Qualitätslabel «SEF.High-Potential KMU» freuen. Das Zertifikat erzeugt Vertrauen bei potenziellen Kunden und schafft überdies Zugang zu sogenannten Wachstumsmodulen. Dabei handelt es sich um Beratungs- und Unterstützungsangebote, beispielsweise in den Bereichen Risikoanalyse oder Innovationsschutz. Auch die Firma von Noldy Eberli und seinem Sohn David wurde schon prämiert. Dank dem Label «SEF.High-Potential KMU» konnten sie die Erfolgsgeschichte ihres Start-ups weiterschreiben.

Smart-me: Der intelligente Stromzähler

Eigentlich hatte Noldy Eberli mit 65 Jahren vorgehabt, seine neu gewonnene Freizeit als Rentner seinem liebsten Hobby zu widmen: dem Velofahren. Doch dann entwickelte sein 31-jähriger Sohn David einen neuartigen Energiezähler und präsentierte ihn auf einer Crowdfunding-Plattform. Die Sammelziele wurden weit übertroffen – aus aller Welt floss finanzielle Unterstützung. Und so gründeten Vater und Sohn 2014 in einem kleinen Raum in Rickenbach SZ das Tech-Start-up smart-me. Die beiden kümmerten sich anfänglich um alles selbst, von der Entwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb. Mutter Heidy half bei der Buchhaltung.

Das Ziel der Jungunternehmer: die Energie zu digitalisieren. Ihr mit der Cloud verbundener Stromzähler machte es möglich, per App von überall in Echtzeit zu sehen, wo gerade wie viel Strom verbraucht wird. Bei Bedarf sollte man auch seine Geräte aus der Ferne aus- und anschalten können. Der Stromzähler war ein Volltreffer und an den Wänden der Werkstatt reiht sich Auszeichnung an Auszeichnung. 2018 schmückte sich die Firma mit dem Label «SEF.High-Potential KMU».

Heute arbeiten bei smart-me zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Start-ups schaffen den Schritt von der verschworenen Kleinstgruppe zu einer Firma mit Strukturen und Mitarbeitern, die geführt werden wollen, nicht. Auf ihr Team seien sie besonders stolz, betonen die Eberlis. Überdies bereuten sie die Kombination von Firma und Familie nie. Im Gegenteil: Die freundlichen Innerschweizer scheinen eine Art generationenübergreifende Innovationsfabrik zu sein. Die besten Ideen, so erklären Vater und Sohn, kommen den beiden beim Velofahren. Manchmal schliessen sie sich nach einer Tour übers Wochenende in der Werkstatt ein. Am Montag haben sie dann einen fertigen Prototyp.