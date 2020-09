So kühlen Sie urbane Hitzeinseln

Das Phänomen der urbanen Hitzeinsel verschont auch Schweizer Städte nicht. Je wärmer es während des Sommers wird, desto mehr muss man in urbanen Gebieten und Bauten für Kühlung sorgen. Energieeffiziente Methoden sind gefragt.

Kein Luftzug weht durch die Strassen und auf den asphaltierten Plätzen flimmert es wie in einem Glutofen. Die letzte Hitzewelle ist bei uns zwar gerade vorbei, doch die nächste kommt bestimmt. Denn Hitzeperioden kommen auch in unseren Breitengraden immer öfter vor.



Die Hitze lässt die Produktivität der Menschen sinken. Und sie ist ein Gesundheitsrisiko. Klimageräte bieten zwar eine einfache Lösung – sie sind aber energetisch ineffizient und umweltbelastend. Haushalte, Unternehmen und Stadtverwaltungen suchen deshalb nach Wegen, um Räume, Gebäude, ja ganze Stadtteile effizient und energiesparend zu kühlen.



Wie wichtig natürliche Kühlungsmethoden sind, haben die Stadtplaner in Basel erkannt. Das Erlenmatt-Areal ist so bebaut, dass die natürliche Luftzufuhr aus dem Umland nicht abgeschnitten wird. In der Walliser Kantonshauptstadt Sitten sorgen mehr Grünflächen, ein neues Bepflanzungskonzept sowie helle Strassenbeläge für ein kühleres Klima.



Gebäudeeigentümer setzen ebenfalls auf energieeffiziente Kühlungen: Das Swisscom-Rechenzentrum in Bern-Wankdorf verfügt über eine Verdunstungs-Anlage mit Regenwasser auf dem Dach. Und das Mailänder Wohn-Hochhaus «Bosco Verticale» von Stararchitekt Stefano Boeri hat eine Fassade mit Bäumen, Sträuchern und Kleinpflanzen, die das Innere beschatten und kühlen. Ähnliche Projekte mit begrünten Fassaden gibt es in der Schweiz in Chavannes-près-Renens VD sowie auf dem Areal der Suurstoffi bei Rotkreuz ZG.



Was aber tun, wenn man nicht im «Bosco Verticale» wohnt oder in einem energieeffizient gekühlten Gebäude arbeitet? Auch dann gibt es Möglichkeiten: