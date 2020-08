En Suisse, 1,5 million de maisons doivent être rénovées d’urgence

Vous souhaitez tout savoir sur l’efficacité énergétique de votre logement? Vous avez besoin d’aide avant de vous décider à acheter un bien immobilier? Le calculateur d’efficacité énergétique Raiffeisen est la solution qu’il vous faut.

Testez maintenant le calculateur d'efficacité énergétique

Que vous soyez propriétaire depuis de nombreuses années ou que vous le soyez devenu récemment, vous voulez vous assurer que votre logement obtienne une bonne classification à tous les niveaux. Cela est notamment vrai en ce qui concerne son état énergétique. Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments CECB permet ainsi une classification des bâtiments, de la classe A (très efficace énergétiquement, «nouvelle construction») à la classe G (peu efficace énergétiquement, correspondant à un bâtiment ancien nécessitant des rénovations).



Sur le long terme, il est d’autant plus important de maintenir les normes les plus élevées possibles afin d’économiser de l’argent et de préserver l’environnement de manière durable. Grâce au calculateur d’efficacité énergétique Raiffeisen, vous recevez en l’espace de quelques secondes une première classification sans engagement de votre propriété, calculée en fonction des classes du CECB.



Par la suite, les conseillers clientèle Raiffeisen vous fournissent des informations importantes concernant d’éventuels investissements nécessaires à l’amélioration énergétique de votre bien immobilier. En collaboration avec eVALO, Raiffeisen propose également un outil de calcul gratuit vous permettant de simuler très facilement différents scénarios de rénovation. Objectif: un avenir durable et énergétiquement efficace.