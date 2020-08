Les dix principales questions sur le photovoltaïque

Les cellules solaires transforment le rayonnement solaire en énergie électrique, et cela sans déchets, ni bruit, ni émission polluantes. C’est ce qu’on appelle le photovoltaïque.

En installant un système photovoltaïque, les propriétaires sont trois fois gagnants: ils se rendent indépendants des fournisseurs d'électricité, réalisent des économies et s’engagent activement en faveur de l'environnement. Dominik Müller, responsable de la technologie et de l’innovation chez AGROLA Solvatec*, répond aux dix principales questions sur ce sujet.

Monsieur Müller, comment fonctionne concrètement une installation photovoltaïque?

Lorsque les rayons solaires entrent en contact avec les panneaux, ils sont directement transformés en courant continu grâce aux cellules solaires. Le courant continu est ensuite acheminé dans la «centrale électrique de la maison» par des câbles électriques et transformé en courant alternatif. Ce dernier est le courant qui est transporté par le réseau pour faire fonctionner par exemple la télévision, le lave-linge et les lumières de la maison.

L'électricité produite est-elle toujours consommée dans sa totalité?

Non, dans les maisons individuelles, le niveau d'utilisation moyen de l'électricité produite par une installation photovoltaïque s'élève à 25% environ. Les 75% restants sont réinjectés dans le réseau électrique public. Cette électricité est vendue à un prix d'achat fixé par les entreprises électriques, soit à un tarif qui est généralement peu intéressant.

A quel moment une installation photovoltaïque est-elle appropriée pour une maison?

L'idéal, c'est une maison indépendante avec un toit orienté plein sud. Les toits plats fonctionnent également très bien. Aujourd'hui, dans de nombreux cas, même un toit orienté est-ouest est considéré comme idéal. Même si, avec cette orientation, l'installation photovoltaïque produit au total moins d'électricité que sur un toit orienté plein sud, la quantité produite se rapproche en fait davantage des besoins réels. Cela signifie que moins d'électricité doit être stockée ou réinjectée dans le réseau public.

La Suisse dispose-t-elle d'un ensoleillement suffisant?

L'ensoleillement moyen suisse est satisfaisant et permet à toutes les régions d'utiliser sans problème des installations photovoltaïques.

Et sur le plan esthétique?

En plus des modules standards bleus ou noirs, il existe aujourd’hui de nombreuses possibilités en termes d’intégration esthétique.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

Lorsqu'une maison est classée comme monument historique par exemple, il est possible de créer des panneaux solaires photovoltaïques dans des couleurs adaptées.

Faut-il une autorisation de construire pour la mise en place d'une installation photovoltaïque?

Cela varie d’un canton à l’autre. Toutefois, cette obligation ne s'applique généralement plus aux maisons individuelles au niveau national. Un permis de construire n'est encore nécessaire que dans certaines régions centrales.

Quelle est la durée totale de la mise en place et du montage d'une installation photovoltaïque?

Pour une maison individuelle d'une taille normale, il faut compter environ trois jours de travail. Pour les bâtiments plus grands, cela peut durer cinq jours.

Quelle est la durée de vie d'une installation photovoltaïque?

En règle générale, les modules solaires sont fiables pendant 30 à 50 ans. En ce qui concerne le dispositif électronique, la durée de vie se situe entre 15 et 20 ans.

Quels risques présentent les installations photovoltaïques?

Comme il s'agit d'une installation électronique relativement complexe, il est nécessaire qu’elle soit mise en place par un professionnel, respectant rigoureusement les consignes techniques. Ne vous contentez donc pas de choisir l'offre la plus avantageuse, mais comparez plutôt plusieurs fournisseurs et demandez si possible des références.





Dominik Müller

Responsable de la technologie et de l’innovation chez AGROLA Solvatec

Dominik Müller est le responsable de la technologie et de l’innovation chez AGROLA Solvatec*. Fondée en 1998, l’entreprise Solvatec SA a été rachetée en 2015 par la société coopérative fenaco. En janvier 2019, Solvatec est rattachée à AGROLA SA, filliale de fenaco, et devient «AGROLA Solvatec». La marque AGROLA Solvatec reste une référence dans le domaine de l’innovation et de la technologie. Dans le domaine du solaire, AGROLA est présente sur le marché au travers des deux marques.