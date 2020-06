Musik bewegt und lässt uns in unbekannte Welten eintauchen. Ein richtig guter Song nimmt uns mit auf eine Reise ins Reich der grossen Gefühle. Genau darum geht es beim Zermatt Unplugged. Als kleines, feines Musikfestival bewegt sich das Zermatt Unplugged als Nischenplayer in einem umkämpften Markt und ist zu einem besonderen Musikanlass mit nationaler Ausstrahlung gereift. In einem intimen Rahmen und vor spektakulärer Kulisse treten renommierte internationale und nationale Künstler sowie Newcomer auf. Die Musik ist aufs Wesentliche reduziert. Grossartige Stimmen sowie beeindruckende Klänge schaffen für den Besucher eine einmalige Atmosphäre in einem aussergewöhnlichen Ambiente.

Genau so stellt auch Volvo den Menschen in den Mittelpunkt. Volvo reduziert das schwedische Design auf das Wesentliche, treibt Innovation voran, um das Leben sicherer und einfacher zu machen und kombiniert Understatement mit einem absoluten Premiumerlebnis.