Was ist für dich besonders wichtig, wenn du unplugged spielst? Was bedeutet es für dich, eine unplugged Show zu spielen?

Ich spiele auch gerne mit meiner Band, aber es gibt eine Intimität und eine Verbindung, die ich in einer unplugged Solo Show herstellen kann, die sehr einzigartig ist. Es ist, als würden das Publikum und ich einfach gemeinsam rumhängen.

Zermatt mit dem Matterhorn ist der Inbegriff / das Wahrzeichen der Schweiz. Was verbindest du mit der Schweiz oder was sind deine Erinnerungen an die Schweiz?

Ich habe in meinem Leben nur ein paar Mal in der Schweiz gespielt und es ist schon eine ganze Weile her seit meinem letzten Besuch. Ich freue mich sehr darauf, dort zu sein.