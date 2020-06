Was ist für dich besonders wichtig, wenn du unplugged spielst? Was bedeutet es für dich, eine unplugged Show zu spielen?

Unplugged macht mich immer nervös, weil es so «nackt» ist. Man hat nur die Lieder und die Performance, man kann sich also nicht verstecken. Aber normalerweise singe ich besser, wenn der Druck groß ist!

Du warst schon einmal auf dem Zermatt Unplugged Festival. Was gefällt dir daran?

Mir gefällt die Umgebung in den Bergen. Es ist ein sehr ursprüngliches Gefühl, gemischt mit Spaß. Ich liebe das Snowboarden. Deshalb ist es schön, einen Gig und danach vielleicht eine kleine Fahrt zu machen. Das macht immer Spaß. Zermatt ist wie Weihnachten ohne das Weihnachtsmann-Zeug, aber es ist gemütlich und intim.

Zermatt mit dem Matterhorn ist der Inbegriff / das Wahrzeichen der Schweiz. Was verbindest du mit der Schweiz oder was sind deine Erinnerungen an die Schweiz?

Meine Erinnerungen an die Schweiz sind seit jeher großartig. Ich habe viel Zeit damit verbracht, in den Seen zu schwimmen, tolles Eis zu essen, gutes Essen zu geniessen, gute Auftritte zu haben und Snowboard zu fahren. Ich bin immer dankbar, eine weitere Chance zu haben, um in der Schweiz zu sein. Es ist immer noch aufregend. Bis bald!