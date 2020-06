Danitsa

18. April | 15:00 Uhr

Best Act Romandie des Swiss Music Award 2018. Artist to Watch von SRF Virus. Best Talent von SRF 3. Danitsa vereint eine Mélange aus Reggae, Soul, Hip-Hop, R’n’B, Jazz, Rocksteady und Funk. Für das Zermatt Unplugged wagt die Künstlerin mit ihrer Band erstmals ein Akustik-Set auf die Bühne zu bringen.