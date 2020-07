Moisissures: un danger sous-estimé

Rénovation énergétique

Près d’un logement sur cinq en Suisse connaît des problèmes d’humidité. Découvrez ici quelles en sont les causes et comment y remédier.

Un taux d’humidité élevé et des murs froids sont des conditions que les spores de moisissures affectionnent particulièrement et qui sont propices à leur développement. Au début, elles se distinguent à peine, puis elles s’étendent et des points et des taches noirs, verdâtres ou grisâtres apparaissent sur les murs et dans les joints. Elles s’accompagnent généralement d’une odeur de moisi.

Risque accru pour les allergiques et les jeunes enfants

Les moisissures ne se résument pas à des taches disgracieuses et à des odeurs désagréables, elles peuvent également mettre votre santé en danger. Lorsqu’elles se développent, de nombreux spores sont libérées dans l’air, ce qui peut provoquer des allergies ou des affections respiratoires chez les personnes sensibles. Cela vaut notamment pour les bébés et les enfants en bas âge, car leur système immunitaire n’est pas encore assez mature pour résister aux assauts de ces spores.

Il est donc important d’agir le plus rapidement possible contre les moisissures. Si la zone touchée est peu étendue, on peut facilement entreprendre quelque chose soi-même. Par contre, si c’est plus important, mieux vaut faire appel à un professionnel. Dans ce cas, un assainissement en bonne et due forme est nécessaire. Si vous devez vous lancer dans un tel projet, vous obtiendrez des propositions concrètes adaptées à vos besoins grâce à la feuille de route du CECB® Plus.





Comment se débarrasser des moisissures