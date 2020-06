Cinq raisons d’opter pour une pompe à chaleur

Rénovation énergétique

Quiconque se chauffe avec une pompe à chaleur peut économiser des tonnes de CO2 chaque année. Et il y a d'autres bonnes raisons de changer maintenant.

Le passage aux énergies renouvelables est une étape importante sur la voie de la réalisation des objectifs climatiques de la Suisse. Grâce aux pompes à chaleur, les propriétaires peuvent apporter une contribution importante sans grands efforts. Cinq arguments incontournables parlent en faveur des pompes à chaleur:

1. Des émissions de CO2 minimales

Les systèmes de chauffage des bâtiments qui fonctionnent aux combustibles fossiles sont responsables d'environ un tiers des émissions de CO2 en Suisse. Cela est largement évitable. Quiconque installe une pompe à chaleur peut économiser jusqu'à quatre tonnes de CO2 nocif pour le climat, chaque année.



Une pompe à chaleur extrait également 80% de l'énergie de chauffage nécessaire de l'air ou du sol – en d'autres termes, de sources d'énergie écologiques et 100% renouvelables.



L'électricité est nécessaire pour les 20% restants, car une pompe à chaleur fonctionne avec de l'énergie électrique. Si l'électricité de la pompe à chaleur provient d’une installation photovoltaïque interne, l'ensemble du système de chauffage est durable.

2. Un investissement qui rapporte

Puisque les frais de fonctionnement d'une pompe à chaleur sont nettement inférieurs à ceux d'un système de chauffage au fioul, on économise beaucoup d'argent. On peut réduire ses coûts jusqu'à 1500 francs par an, car 80% de l'énergie de chauffage est obtenue à partir de sources d'énergie gratuites telles que l'air ou le sol.



Il existe également des subventions pour faciliter le passage aux énergies renouvelables. Dans certains cantons, elles peuvent atteindre jusqu’à 25’000 francs pour le passage à une pompe à chaleur. Cela rend également l'investissement dans ce type d’installation financièrement intéressant.

3. Des performances optimales même à basse température

Quiconque pense que les pompes à chaleur ne fonctionnent correctement qu'à des températures supérieures au point de congélation se trompe. Même à des températures inférieures au point de congélation, la pompe à chaleur fournit de l'eau chaude jusqu'à 65 degrés, soit le nécessaire requis au chauffage des radiateurs.



Grâce à une technologie spécialement développée à cet effet, les pompes à chaleur de STIEBEL ELTRON fournissent encore suffisamment d'énergie pour le chauffage, même à des températures extérieures de moins 20 degrés. Grâce à leurs performances haut de gamme, elles peuvent équiper aussi bien des immeubles rénovés que de nouvelles constructions.



4. Des chauffages quasiment silencieux

Si le bruit de votre système de chauffage actuel vous fait passer des nuits blanches, réjouissez-vous: les pompes à chaleur sont beaucoup plus silencieuses que les chaudières classiques. En Suisse, les pompes à chaleur sont soumises à une réglementation très stricte en matière d'émissions sonores. Les appareils de STIEBEL ELTRON répondent sans souci à ces réglementations et atteignent même les maximas en la matière. Le fonctionnement silencieux est donc garanti. Grâce à une large gamme d'accessoires, les valeurs sonores peuvent du reste encore être optimisées.



5. Confort d’utilisation

Grâce à la haute technologie, un confort d’utilisation maximal est également garanti. Par exemple, vous pouvez facilement allumer le chauffage à la maison via votre smartphone, juste avant de rentrer de vacances.



Fini le temps où il fallait aller à la cave pour bidouiller le chauffage. Les pompes à chaleur de STIEBEL ELTRON peuvent être actionnées de manière simple et pratique depuis un téléphone portable, une tablette ou un PC. De plus, les propriétaires peuvent toujours accéder aux données de chauffage via leurs différents appareils et contrôler la puissance sans avoir à quitter leur canapé ou leur bureau.