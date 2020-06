Pas à pas vers un chauffage respectueux du climat

Rénovation énergétique

Moins cher à exploiter et à entretenir, plus confortable à vivre, plus de valeur ajoutée et préservation de l’environnement: les raisons de passer à un système de chauffage utilisant des énergies renouvelables sont nombreuses.

La mauvaise nouvelle d'abord: les coûts d'investissement pour les systèmes de chauffage respectueux du climat sont généralement plus élevés que le remplacement d'un chauffage au mazout ou au gaz. La bonne nouvelle, c'est que si l'on tient compte des coûts totaux sur l'ensemble du cycle de vie, le changement est rentable en raison des économies réalisées à long terme grâce à la réduction des coûts énergétiques.

En outre, avec la future loi sur le CO 2 , les combustibles fossiles risquent de devenir plus chers. De plus, il existe diverses mesures de promotion pour le passage à des systèmes de chauffage renouvelables. Pour savoir comment bénéficier de subventions, rendez-vous sur leprogrammebatiments.ch. Enfin et surtout, les propriétaires peuvent réduire considérablement leurs émissions de CO 2 en passant des combustibles fossiles aux énergies renouvelables indigènes, contribuant ainsi de manière importante à la protection du climat.

Planifiez à l’avance!

Si le chauffage tombe en panne, il doit être remplacé dans les plus brefs délais. Un système alternatif n'est guère envisagé, car il faut que cela soit fait rapidement sans engendrer de frais importants. Mais cela signifie que vous ratez l'occasion de procéder à un changement, car lorsque vous choisissez un système de chauffage, vous vous engagez pour les vingt prochaines années. Afin de pouvoir financer un système de chauffage alternatif, une planification prospective et la détermination du besoin d'investissement sont donc incontournables. Le site web du programme «chauffez renouvelable» indique comment planifier correctement le remplacement du chauffage en sept étapes. Les aspects suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lors du financement:

Utilisation

Comment comptez-vous utiliser votre bien immobilier à long terme? Si vous y réfléchissez à temps, vous n'avez pas à agir en fonction des événements et vous avez un plan à long terme pour le financement. Le calculateur de coûts de chauffage fournit les informations de base sur les coûts d'un système de chauffage renouvelable.



Etat énergétique

L'étape suivante consiste à clarifier l'état actuel de la maison. En fonction de l'âge et des besoins de rénovation d'un bien, il est judicieux d'envisager une rénovation intérieure ou extérieure, voire une rénovation complète, et d’en coordonner de manière optimale les étapes. Le programme «chauffez renouvelable» offre une solution idéale sous forme de conseil incitatif. Des conseillers formés examinent la situation sur place. La plupart des cantons assument également une partie des coûts.



Investissements requis

En troisième lieu, il s'agit de déterminer quels sont les investissements nécessaires et ceux qui sont souhaitables. À ce stade, la nécessité d'investir devient une évidence.



Financement

En fin de compte, il y a les questions de financement, nombreuses et variées. Obtenir un prêt hypothécaire? Fractionner les investissements? Utiliser l'argent de la caisse de pension? Ce n'est que lorsque toutes ces questions auront été clarifiées avec votre conseiller bancaire que vous pourrez commencer à mettre en œuvre le plan de rénovation.

Vous trouverez de plus amples informations et des études de cas concrets sur le financement des systèmes de chauffage renouvelables sur le site chauffezrenouvelable.ch/financement.