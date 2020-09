1,5 million de maisons suisses ont besoin d'être rénovées d’urgence

Rénovation énergétique

Vous souhaitez connaître l'efficacité énergétique de votre maison? Avez-vous besoin d’un soutien à la prise de décision avant d'acheter un bien immobilier? Le calculateur d'efficacité énergétique de Raiffeisen vous offre une aide immédiate.

Que vous soyez un propriétaire expérimenté ou un nouveau venu dans le club des propriétaires, vous voulez être sûr que votre maison est en bon état, à tous les niveaux. Cela s'applique notamment à son état énergétique. Le certificat énergétique des bâtiments des cantons GEAK classe les bâtiments dans des classes allant de A (très efficace sur le plan énergétique ou «norme de construction neuve») à G (moins efficace, correspond à un « vieux bâtiment à rénover »).



Sur la durée, il est avantageux de maintenir la norme la plus élevée possible afin d'économiser de l'argent et de l'énergie, de maintenir la valeur de la propriété et de réduire son impact sur l’environnement à long terme. Grâce au calculateur pratique d'efficacité énergétique de Raiffeisen, vous pouvez obtenir en quelques secondes une première estimation de la classification de votre bien immobilier selon les classes du certificat énergétique cantonal des bâtiments, ou GEAK en abrégé.



Dans une étape ultérieure, votre banque Raiffeisen se fera un plaisir de vous aider à obtenir des informations sur les investissements nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique de votre propriété. Avec eVALO.ch, Raiffeisen propose un outil de calcul gratuit avec lequel vous pouvez simuler vous-même divers scénarios de rénovation. Ou alors, contactez votre conseiller Raiffeisen ! Il sera heureux de vous soutenir et de créer avec vous la simulation rapidement et facilement. Pour un avenir durable et économe en énergie.